Vgrajen sistem za enostavno čiščenje za dolgotrajno učinkovitost

Redno odstranjevanje vodnega kamna ščiti likalnik in ohranja učinkovit izpust pare. Pametni sistem za odstranjevanje vodnega kamna je vgrajena funkcija odstranjevanja vodnega kamna in čiščenja, ki podaljšuje življenjsko dobo sistemskega likalnika. Likalnik vas z lučko in zvokom opozori, da je potrebno čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna. Samo postavite likalnik na posodo za pametno odstranjevanje vodnega kamna in začnite postopek. Umazana voda in vodni kamen se zbirata približno dve minuti, sistemski likalnik pa odda pisk, ko je postopek končan in je ponovno pripravljen na uporabo.