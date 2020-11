Hitrejše in enostavnejše likanje

Z revolucionarno tehnologijo OptimalTEMP lahko likate oblačila brez prilagajanja temperature. Kompaktnejša in lažja zasnova omogoča enostavnejšo uporabo in shranjevanje. Vložki PureSteam odstranijo 99 % vodnega kamna in za 5-krat podaljšajo življenjsko dobo. Več o izdelku