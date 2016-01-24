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Izdelek ni več na voljo
GC7640/80
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Največ 5,2 bara tlaka
Izpust pare 250 g/min
Zaklep za prenašanje
1,5 l fiksni zbiralnik za vodo
"Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Kompaktni parni mehanizem ProVelocity zagotavlja več pare za hitrejše likanje. Kompaktna zasnova sistemskega likalnika omogoča preprosto shranjevanje"
Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.
Z načinom ECO (manjši izpust pare) lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju. Za hitrejše likanje preklopite na način Turbo, ki poveča nastajanje pare.
Nagrade
3.8
od 5
6
Ocene
mirna7
24/01/2016
Hrvatska
Preverjen kupec
pegla za 5
zadovoljna sam proizvodom, najviše me veseli što ne moram obraćati pažnju na temperaturu, a i peglanje traje kraće
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare
Dideto78
01/04/2017
България
Preverjen kupec
Този продукт е уникален!!!
Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Галина
17/02/2017
България
Изключително полезен уред!
С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор