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  • Hitrejše in enostavnejše likanje
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Izdelek ni več na voljo

PerfectCare PureSistemski likalnik

GC7640/80

3.8
| (6) Ocene

1 nagrada

Hitrejše in enostavnejše likanje
Z revolucionarno tehnologijo OptimalTEMP lahko likate oblačila brez prilagajanja temperature. Kompaktnejša in lažja zasnova omogoča enostavnejšo uporabo in shranjevanje. Vložki PureSteam odstranijo 99 % vodnega kamna in za 5-krat podaljšajo življenjsko dobo.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

brez nastavljanja temperature

Hitrejše in enostavnejše likanje

  • Največ 5,2 bara tlaka

  • Izpust pare 250 g/min

  • Zaklep za prenašanje

  • 1,5 l fiksni zbiralnik za vodo

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

Likajte kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature

"Zdaj lahko likate kavbojke ali svilo brez nastavljanja temperature. Tkanine zagotovljeno ne bodo prežgane. Revolucionarna tehnologija z 1) naprednim pametnim kontrolnim senzorjem natančno regulira temperaturo likalne plošče. Ni vam treba nastavljati temperature 2) Kompaktni parni mehanizem ProVelocity zagotavlja več pare za hitrejše likanje. Kompaktna zasnova sistemskega likalnika omogoča preprosto shranjevanje"

Izpust pare do 250 g/min

Dodaten izpust pare lahko uporabljate za navpično likanje s paro in trdovratne gube.

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Varčevanje z energijo z načinom ECO

Z načinom ECO (manjši izpust pare) lahko varčujete z energijo ob enako učinkovitem likanju. Za hitrejše likanje preklopite na način Turbo, ki poveča nastajanje pare.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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3.8

od 5

6

Ocene

4
3

24/01/2016

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

pegla za 5

zadovoljna sam proizvodom, najviše me veseli što ne moram obraćati pažnju na temperaturu, a i peglanje traje kraće

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Glačalo s generatorom pare

01/04/2017

България

България

Preverjen kupec

Този продукт е уникален!!!

Вече гладя с удоволствие! Напълно покри очакванията ми!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

17/02/2017

България

България

Изключително полезен уред!

С покупката на този уред, колкото и да мразиш гладенето веднага ще си промениш мнението. Изключително съм доволна и препоръчвам покупката му.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PerfectCare Pure GC7640/80 Ютия с парогенератор

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