Tehnologija OptimalTEMP: zagotovljeno brez prežganin in brez prilagajanja nastavitev

S tehnologijo OptimalTEMP vam zagotavljamo, da s tem likalnikom ne boste nikoli prežgali nobenih tkanin, ki jih je mogoče likati. Varno lahko likate vse od jeansa do svile, od lana do kašmirja v poljubnem vrstnem redu, ne da bi morali čakati, da se temperatura prilagodi, ali predhodno razvrstiti oblačila. Tehnologija OptimalTEMP parnih likalnikov Philips, ki so jo testirali neodvisni strokovnjaki, omogoča preprostejše in hitrejše likanje.