2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
GC4515/30
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Izpust 45 g/min; dodaten izpust 180 g
Likalna plošča SteamGlide Plus
Odstranjevanje vodnega kamna
2400 W moči
2400 W hitro segreje parni likalnik Azur Performer Plus in omogoča zmogljivo delovanje za vrhunsko likanje.
Neprekinjen izpust pare do 45 g/min omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje gub.
Likalna plošča SteamGlide Plus zagotavlja najboljše drsenje in izjemno hitro likanje. Natančno zasnovane odprtine zagotavljajo enakomerno porazdelitev pare.
Nagrade
4.0
od 5
1
Ocena
Valentina
14/03/2017
Hrvatska
Preverjen kupec
Solidno glačalo koje tek mora pokazati svoje nedostatke.
U par tjedana korištenja glacalo nije pokazalo bitnije loše strane.
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
Ta ocena je bila podana za Azur Performer Plus GC4515/30 Parno glačalo
V primerjavi s povprečnim parnim likalnikom Philips z 2200 W moči.