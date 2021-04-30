2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1300 W, do 24 g/min
Vodoravno in navpično likanje s paro
70-mililitrska snemljiva posoda za vodo
Na toploto odporna torbica za shranjevanje
Oblačila likajte navpično in hitro zgladite gube ter osvežite viseča oblačila brez uporabe likalne deske. Vodoravno zlikajte dele oblačil, ki so zahtevni za likanje, kot so ovratniki srajc in manšete. Neprekinjen izpust pare v obeh položajih poskrbi za vrhunske rezultate.
Plošča likalne enote s tehnologijo SmartFlow je ogreta na optimalno temperaturo, varno za vse tkanine, in preprečuje mokre madeže na oblačilih. Ogreta plošča likalne enote med vodoravnim odstranjevanjem gub poskrbi za še boljše rezultate odstranjevanja gub*.
Električna črpalka poskrbi za samodejni neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro odstranjevanje gub.
Nagrade
4.8
od 5
408
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Erin14
30/04/2021
Slovenija
Del promocije
Hitro in enostavno
Srajce, bluze, oblekice... likam kar na obešalniku. Hitra rešitev za glajenje gub na oblačilih zjutraj, ko se nam mudi v službo.
Prednosti
Hitro in enostavno likanje
Slabosti
Nič negativnega
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC362/80 Pokončni steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC362/80 Pokončni steamer
29/04/2021
Slovenija
Del promocije
Čudovit izdelek - izjemno praktičen
Hitro se segreje, hitro zgladi in je super za vse tkanine
Prednosti
Lahek, praktičen
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC362/80 Pokončni steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC362/80 Pokončni steamer
Anemari
29/04/2021
Slovenija
Del promocije
Enostavno in hitro
Vsec mi je enostavnost, ni mi treba postaviti likalne mize, obleko samo obesim, zlikam in je to to. Tudi cakanje da se ogreje je zelo kratko.
Prednosti
Enostaven
Slabosti
Kratek kabel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC362/80 Pokončni steamer
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam&Go GC362/80 Pokončni steamer
V primerjavi z likalnikoma Philips Steam&Go GC310 in GC320; brez ogrevane plošče SmartFlow.
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti odstranjevanja gub.