Kompaktna rešitev za enostavno glajenje gub

Enostavnejše parno likanje z ogrevano ploščo SmartFlow. Uporabite navpično ali vodoravno na področjih, ki jih je težko zlikati, in za osvežitev oblačil – zagotovljeno brez prežganin. Zaradi lahke in kompaktne zasnove ga lahko uporabite kjer koli in kadar koli. Spustite paro in zlikajte. Več o izdelku