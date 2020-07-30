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Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
Para 40g/min; 170-gramski izpust pare
Keramična likalna plošča
2400 W
Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.
Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.
Preprosto likanje z manj polnjenja. Izjemno velika, 400-mililitrska posoda za vodo omogoča daljše likanje brez polnjenja. Veliki gumbi in priročen parni regulator so enostavno dostopni in vam omogočajo popoln nadzor.
Nagrade
4.9
od 5
30
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
cumparator
30/07/2020
România
Preverjen kupec
Excelent!
Recenzia mea pentru Philips Fier de călcat cu abur GC3584/30 Abur 45g/min.; jet de abur 180g Excelent!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
Emanuelabac20
18/07/2020
România
Preverjen kupec
Foarte mulțumită!
Merge foarte bine.. Se încălzește repede... Iar cantitatea de abur este suficientă.. Eu sunt mulțumita de produs si chiar il recomand
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur
twinport
24/06/2020
România
Preverjen kupec
Multumit
Un produs fiabil si la pret avantajos. Usor de folosit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Fier de călcat cu abur
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Fier de călcat cu abur