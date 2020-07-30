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  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
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  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
  • Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

Izdelek ni več na voljo

Parni likalnik

GC3581/30

4.9
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%

1 nagrada

Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje
Parni likalniki Philips SmoothCare imajo zelo velik zbiralnik za vodo. Likajte dlje brez polnjenja. Z učinkovito paro enostavno zgladite tudi trdovratne gube.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Likalnik z velikim zbiralnikom za vodo

Manj polnjenja za dolgotrajnejše likanje

  • Para 40g/min; 170-gramski izpust pare

  • Keramična likalna plošča

  • 2400 W

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja za čista oblačila med likanjem

Sistem za preprečevanje kapljanja vašega parnega likalnika Philips omogoča likanje občutljivih tkanin pri nizkih temperaturah, ne da bi vas skrbelo zaradi madežev vodnih kapljic.

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen odvod pare do 40 g/min

Neprekinjen izpust pare do 40 g/min parnega likalnika Philips omogoča idealno količino pare za učinkovito glajenje vseh gub.

Izjemno velika, 400-mililitrska posoda za vodo za manj polnjenja

Izjemno velika, 400-mililitrska posoda za vodo za manj polnjenja

Preprosto likanje z manj polnjenja. Izjemno velika, 400-mililitrska posoda za vodo omogoča daljše likanje brez polnjenja. Veliki gumbi in priročen parni regulator so enostavno dostopni in vam omogočajo popoln nadzor.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

30

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
2
1

30/07/2020

România

România

Preverjen kupec

Excelent!

Recenzia mea pentru Philips Fier de călcat cu abur GC3584/30 Abur 45g/min.; jet de abur 180g Excelent!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

18/07/2020

România

România

Preverjen kupec

Foarte mulțumită!

Merge foarte bine.. Se încălzește repede... Iar cantitatea de abur este suficientă.. Eu sunt mulțumita de produs si chiar il recomand

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3584/30 Fier de călcat cu abur

24/06/2020

România

România

Preverjen kupec

Multumit

Un produs fiabil si la pret avantajos. Usor de folosit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Fier de călcat cu abur

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC3582/20 Fier de călcat cu abur

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