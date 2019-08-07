2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
1000 W, do 20 g/min
Navpično odstranjevanje gub
60-mililitrska fiksna posoda za vodo
Električna črpalka poskrbi za samodejni neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro odstranjevanje gub.
Priložena krtača razpre vlakna tkanine in omogoča globlje prodiranje pare. Posebno uporabna je pri debelejših oblačilih, kot so jakne in plašči. Priročna je tudi za odstranjevanje umazanije in kosmov na oblačilih.
Steamer lahko uporabljate na vseh tkaninah in oblačilih, primernih za likanje. Ploščo parne enote lahko varno pritisnete ob katero koli oblačilo, saj ni nevarnosti ožganin – odlična rešitev za občutljive tkanine, kot je svila.
Nagrade
5.0
od 5
33
Ocene
100%
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Mandy6
07/08/2019
Hrvatska
Odličan proizvod
Odlično glačalo, inače uvijek dosadno i naporno glačanje sada za čas ispeglam bez izvlačenja daske za peglanje i stajanja satima. Oduševljena sam!Dobila sam ga za poklon, preporučam svim ženama. Hvala Mužu!
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Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
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Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
NatalijaB
01/08/2019
Hrvatska
Vrijedi svake lipe!
Mrzim peglanje i što god nije prijeka nužda. Ovaj proizvod je baš za osobe poput mene, koji ne volimo peglati a moramo pa kad već moramo, da bude maksimalno ugodno i jednostavno. Toplo preporučam!
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Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
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Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Sandra111
31/07/2019
Hrvatska
Super stvar
Odličan dizajn i jednostavan za korištenje. Ne zauzima puno prostora, te je idealan i za svakodnevu upotrebu kao i za putovanja.
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Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
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Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo
Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti odstranjevanja gub.