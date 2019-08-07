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  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
  • Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub

Izdelek ni več na voljo

Pokončni steamer

GC299/40

5
| (33) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub
Ta pokončni steamer je popolna rešitev za občutljive tkanine, področja, ki jih je težko zlikati, in osvežitev vseh oblačil ali tekstilnih površin – zagotovljeno brez prežganin. Zaradi lahke in kompaktne zasnove ga lahko uporabite kjer koli in kadar koli. Spustite paro in odstranite gube.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Idealni spremljevalec vašega likalnika, ki ne potrebuje deske

Kompaktna rešitev za enostavno odstranjevanje gub

  • 1000 W, do 20 g/min

  • Navpično odstranjevanje gub

  • 60-mililitrska fiksna posoda za vodo

Samodejni neprekinjeni izpust pare za enostavno odstranjevanje gub

Samodejni neprekinjeni izpust pare za enostavno odstranjevanje gub

Električna črpalka poskrbi za samodejni neprekinjeni izpust pare za preprosto in hitro odstranjevanje gub.

Priložena krtača za gostejše tkanine

Priložena krtača za gostejše tkanine

Priložena krtača razpre vlakna tkanine in omogoča globlje prodiranje pare. Posebno uporabna je pri debelejših oblačilih, kot so jakne in plašči. Priročna je tudi za odstranjevanje umazanije in kosmov na oblačilih.

Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Za varno likanje vseh primernih tkanin, zagotovljeno brez prežganin

Steamer lahko uporabljate na vseh tkaninah in oblačilih, primernih za likanje. Ploščo parne enote lahko varno pritisnete ob katero koli oblačilo, saj ni nevarnosti ožganin – odlična rešitev za občutljive tkanine, kot je svila.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

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5.0

od 5

33

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

07/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod

Odlično glačalo, inače uvijek dosadno i naporno glačanje sada za čas ispeglam bez izvlačenja daske za peglanje i stajanja satima. Oduševljena sam!Dobila sam ga za poklon, preporučam svim ženama. Hvala Mužu!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

01/08/2019

Hrvatska

Hrvatska

Vrijedi svake lipe!

Mrzim peglanje i što god nije prijeka nužda. Ovaj proizvod je baš za osobe poput mene, koji ne volimo peglati a moramo pa kad već moramo, da bude maksimalno ugodno i jednostavno. Toplo preporučam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

31/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Super stvar

Odličan dizajn i jednostavan za korištenje. Ne zauzima puno prostora, te je idealan i za svakodnevu upotrebu kao i za putovanja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za GC299/40 Ručno steamer glačalo

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  1. Testirano na zunanjem inštitutu za vrste bakterij escherichia coli 8099, staphylicoccus aureus ATCC 6538, canidia albicans ATCC 10231 po 1 minuti odstranjevanja gub.