2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2400 W
Dodaten 180-gramski izpust pare
Neprekinjen izpust pare 40 g/min
Keramična likalna plošča
Hitro segrevanje v 30 sekundah za hiter začetek uporabe.
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube
Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.
Nagrade
4.5
od 5
14
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Osijek
21/12/2019
Hrvatska
odlična
Odlična,preporučujem...............................
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo
Fanka
29/04/2020
Polska
Preverjen kupec
Super żelazko
Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
krzysiek73lk
04/04/2020
Polska
Preverjen kupec
świetne żelasko
Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe