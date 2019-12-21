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Izdelek ni več na voljo

EasySpeed AdvancedParni likalnik

GC2675/85

4.5
| (14) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitrejše od začetka do konca
Pospešite likanje od začetka do konca: hitro segrevanje, zelo velika luknja za vodo, zmogljivi izpusti pare za glajenje trdovratnih gub, trpežna keramična likalna plošča za hitro drsenje in naš sistem za preprečevanje kapljanja. To je pet načinov za hitrejše likanje.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Pospeši likanje na 5 načinov

Hitrejše od začetka do konca

  • 2400 W

  • Dodaten 180-gramski izpust pare

  • Neprekinjen izpust pare 40 g/min

  • Keramična likalna plošča

2400 W za hitro segrevanje v 30 sekundah

2400 W za hitro segrevanje v 30 sekundah

Hitro segrevanje v 30 sekundah za hiter začetek uporabe.

Do 180-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 180-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube

Izpust pare do 40 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Izpust pare do 40 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Močan in enakomeren izpust pare za hitrejše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

14

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

21/12/2019

Hrvatska

Hrvatska

odlična

Odlična,preporučujem...............................

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Parno glačalo

29/04/2020

Polska

Polska

Preverjen kupec

Super żelazko

Świetne żelazko w dobrej cenie. Mocne uderzenia pary znacznie skracają czas prasowanie. Serdecznie polecam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

04/04/2020

Polska

Polska

Preverjen kupec

świetne żelasko

Bardzo dobre żelazko,dobrze leży w reku, lekkie ale za razem bardzo dobrze prasuje .Bardzo szybko sie nagrzewa i posiada bardzo silne uderzenie pary.Zwezona koncowka ulatwia prasowanie pomiedzy guzikami czy tez mankiety.To już drugie nasze żelazko firmy Philips , pierwsze mieliśmy 20lat.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Advanced GC2675/85 Żelazko parowe

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