2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje
2000 W
Izpust pare 100 g
Neprekinjen izpust pare 25 g/min
Likalna plošča proti sprijemanju
Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.
Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube
Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre več pare za hitrejše glajenje gub.
Nagrade
4.9
od 5
16
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
M.i.k.l.
24/03/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Ideální pomocník
S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití
Prednosti
Cena, snadné použité, hmotnost
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička
Maryna55
11/11/2021
Україна
Задоволена ціною і надійністю
Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!
Prednosti
Надійність, гарний дизайн
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Taras19921
09/11/2021
Україна
Легка і надійна праска
Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!
Prednosti
Легка, надійна
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска