Hitro od začetka do konca

EasySpeed Plus pospeši likanje z zmogljivimi izpusti pare za glajenje trdovratnih gub, likalna plošča s premazom proti sprijemanju za enostavno drsenje in naš sistem za preprečevanje kapljanja in odtekanja. To so trije načini, da bo likanje hitrejše. Več o izdelku