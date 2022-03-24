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Izdelek ni več na voljo

EasySpeed PlusParni likalnik

GC2142/40

4.9
| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Hitro od začetka do konca
EasySpeed Plus pospeši likanje z zmogljivimi izpusti pare za glajenje trdovratnih gub, likalna plošča s premazom proti sprijemanju za enostavno drsenje in naš sistem za preprečevanje kapljanja in odtekanja. To so trije načini, da bo likanje hitrejše.
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Philips – blagovna znamka št. 1 na svetu za likanje

Pospeši likanje na 3 načine

Hitro od začetka do konca

  • 2000 W

  • Izpust pare 100 g

  • Neprekinjen izpust pare 25 g/min

  • Likalna plošča proti sprijemanju

2000 W za hitro segrevanje

2000 W za hitro segrevanje

Zagotavlja hitro segrevanje in zmogljivo delovanje.

Do 100-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Do 100-gramski dodaten izpust pare za trdovratnejše gube

Globlje prodre v tkanino in tako enostavneje odstrani najtrdovratnejše gube

Izpust pare do 25 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Izpust pare do 25 g/min za učinkovito in enakomerno delovanje

Pri močnem in enakomernem izpustu pare v tkanino prodre več pare za hitrejše glajenje gub.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

16

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/03/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Ideální pomocník

S žehličkou jsme moc spokojeni, poměr cena/výkon je super. Předchozí žehlička stála 2x tolik a měsíc po uplynutí záruky přestala fungovat. Teď mi přijde, že to byla zbytečná investice, tato žehlička je zcela dostačující pro běžné použití

Prednosti

Cena, snadné použité, hmotnost

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Napařovací žehlička

11/11/2021

Україна

Україна

Задоволена ціною і надійністю

Користуюсь давно, але праска працює надійно! Тому що вона один-два рази залишалася ввімкненою надовго, я забувала вимкнути з розетки, але до пожежі справа не дійшла, автоматика впоралася. Тому дякую компанії Philips!

Prednosti

Надійність, гарний дизайн

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

09/11/2021

Україна

Україна

Легка і надійна праска

Під час вибору фірми праски, ми не задумуючись віддали перевагу Philips! У нас досить багато техніки цього бренду, тому ми давно переконалися у якості. Дана праска перевершила наші очікування! Вона чудово прасує! У поєднанні з функцією пари прасування стає ще легшим!

Prednosti

Легка, надійна

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za EasySpeed Plus GC2142/40 Парова праска

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