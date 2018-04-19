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  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla

Izdelek ni več na voljo

Steam PlusČistilnik Sweep and Steam

FC8056/01

1

| (1) Ocena

S paro ohranite čista in sijoča tla

Komplet nadomestnih delov z dvema pralnima in blazinicama iz mikrovlaken za večkratno uporabo; in filter za aktivno odstranjevanje vodnega kamna za daljšo življenjsko dobo parnega čistilnika Philips SteamPlus.

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Združljivo s parnim čistilnikom SteamPlus FC7020

S paro ohranite čista in sijoča tla

  • 2 pralni krtači iz mikrovlaken

  • 1 filter za aktivno odstran. kamna

  • Zamenjajte vsakih 6 mesecev

  • Združljivo z FC7020...21

Enostavna zamenjava in pritrditev

Enostavna zamenjava in pritrditev

Priloženi sta 2 pralni in trpežni blazinici iz mikrovlaken. Blazinice iz mehkih mikrovlaken nežno sproščajo, dvigujejo ter vpijajo prah in umazanijo. Učinkovito in nežno odstranjujejo vso umazanijo. Blazinice iz mikrovlaken lahko operete v pralnem stroju ter enostavno pritrdite in odstranite. Priporočamo, da blazinico zamenjate vsakih 6 mesecev, da zagotovite najbolj higiensko čiščenje s parnim čistilnikom SteamPlus.

Podaljšajte življenjsko dobo čistilnika SteamPlus

Podaljšajte življenjsko dobo čistilnika SteamPlus

SteamPlus je zasnovan tako, da omogoča čiščenje z vodo iz pipe. Filter za aktivno odstranjevanje vodnega kamna iz vode samodejno odstranjuje vodni kamen. Priporočamo vam, da filter za aktivno odstranjevanje vodnega kamna zamenjate vsakih 6 mesecev, da preprečite nabiranje vodnega kamna in zagotovite učinkovito čiščenje. Enostavno zamenjajte filter pod zbiralnikom za vodo, da podaljšate življenjsko dobo parnega čistilnika SteamPlus.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

19/04/2018

Magyarország

Magyarország

Nem éri meg az árát

Semmivel nem tud többet mint a "no name" gőzgépek. Irreálisan drága hozzá a mikroszálas felmosó, mely akkor tart 6 hónapig ha havonta 2-szer veszed elő a gépet. A seprű funkció szinte semmire nem jó, kemény padlón csak keveri a port, szőnyeghez meg gyenge a teljesítménye. A műanyag fogantyúja letörött kb. 7 hónap használat után - egy márkás terméknél???? Életem egyik legrosszabb döntése volt, hogy megvettem.Senkinek nem ajánlom!

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC8056/01 Seprős és gőzölős tisztítógép

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