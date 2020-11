Enostavna zamenjava in pritrditev

Priloženi sta 2 pralni in trpežni blazinici iz mikrovlaken. Blazinice iz mehkih mikrovlaken nežno sproščajo, dvigujejo ter vpijajo prah in umazanijo. Učinkovito in nežno odstranjujejo vso umazanijo. Blazinice iz mikrovlaken lahko operete v pralnem stroju ter enostavno pritrdite in odstranite. Priporočamo, da blazinico zamenjate vsakih 6 mesecev, da zagotovite najbolj higiensko čiščenje s parnim čistilnikom SteamPlus.