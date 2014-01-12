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  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla
  • S paro ohranite čista in sijoča tla

Izdelek ni več na voljo

Steam PlusČistilnik Sweep and Steam

FC7020/01

3.4
| (9) Ocene
S paro ohranite čista in sijoča tla
Novi Philips Steam Plus FC7020 poskrbi za bleščeče čist dom. Zagotovite si povsem higiensko čiščenje s paro, ki uniči bacile in bakterije. S kombiniranim čistilnikom za pometanje in čiščenje s paro čistite hitreje in z manj truda.
Poglej vse prednosti

Pometanje in čiščenje s paro na en mah

S paro ohranite čista in sijoča tla

  • 2-v-1: pometa in čisti s paro

  • Čas segrevanja 30 sekund

  • 2 blazinici iz mikrovlaken

  • Vse vrste trdih tal

Para uniči do 99,9 % bacilov in bakterij

Para uniči do 99,9 % bacilov in bakterij

Čistilnik Philips Steam Plus vam zagotavlja najbolj higiensko čiščenje s paro. Philips Steam Plus uniči do 99,9 % bacilov in bakterij. Brez kemikalij in samo z vodo popolnoma očistite vse vrste trdih tal.

1300 W za močan izpust pare

1300 W za močan izpust pare

1300 W omogoča hitro segrevanje. Steam Plus je na uporabo pripravljen v manj kot 30 sekundah. Ko je Steam Plus pripravljen na parno čiščenje, beli LED-indikator postane moder.

Pometanje in čiščenje na en mah

Pometanje in čiščenje na en mah

S samo enim korakom zagotovite higienske rezultate. S kombiniranim delovanjem čistilnika Steam Plus prihranite pri času in delu. S funkcijo pometanja odstrani umazanijo, prah in vse vrste drobnih delcev, s funkcijo parnega čiščenja pa popolnoma očisti tla. Funkciji lahko uporabljate ločeno ali skupaj za čiščenje tal na en mah.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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3.4

od 5

9

Ocene

12/01/2014

Česká republika

Česká republika

Jednoduché používání a výborný efekt

Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

11/12/2013

Česká republika

Česká republika

Geniální výrobek!!!

Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou

25/08/2016

Hrvatska

Hrvatska

Nije los!

Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje

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