2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
FC7020/01
2-v-1: pometa in čisti s paro
Čas segrevanja 30 sekund
2 blazinici iz mikrovlaken
Vse vrste trdih tal
Čistilnik Philips Steam Plus vam zagotavlja najbolj higiensko čiščenje s paro. Philips Steam Plus uniči do 99,9 % bacilov in bakterij. Brez kemikalij in samo z vodo popolnoma očistite vse vrste trdih tal.
1300 W omogoča hitro segrevanje. Steam Plus je na uporabo pripravljen v manj kot 30 sekundah. Ko je Steam Plus pripravljen na parno čiščenje, beli LED-indikator postane moder.
S samo enim korakom zagotovite higienske rezultate. S kombiniranim delovanjem čistilnika Steam Plus prihranite pri času in delu. S funkcijo pometanja odstrani umazanijo, prah in vse vrste drobnih delcev, s funkcijo parnega čiščenja pa popolnoma očisti tla. Funkciji lahko uporabljate ločeno ali skupaj za čiščenje tal na en mah.
3.4
od 5
9
Ocene
komtesanera
12/01/2014
Česká republika
Jednoduché používání a výborný efekt
Nevěřila jsem tomu ale je to skvělé.Mám doma 2 kočky a 2 psy a do toho dvojčátka takže hygiena musí být na maximu.S tímto vysavačem a mopem zároven mám podlahy v bytě za 20 minut hotové a zbývá mi více času na moje štěstíčka.Opravdu doporučuji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
klaraze
11/12/2013
Česká republika
Geniální výrobek!!!
Nerada uklízím, ale tohle je fakt něco geniálního. Podlahu buď jenom vyluxuje nebo jenom setře párou....a nebo obojí najednou....tak čisto jsem doma dlouho neměla... Za 10 minut setřený celý byt, už nemám výmluvy, proč mám špinavou podlahu....
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Parní čistič se stěrkou
lidy
25/08/2016
Hrvatska
Nije los!
Jedina zamjerka ovom parocistacu je sto nema opciju podesavanja jacine pare, jer sam prilikom ciscenja parketa unistio sjaj laka, ostale su mat fleke, mada parket je vec zreo za hoblovanje. Oprez prilikom koriscenja na drvenim povrsinama.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Steam Plus FC7020/01 Aparat za brisanje i parno čišćenje