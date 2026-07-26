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s-bag Vrečke za prah proti alergijam

Izdelek ni več na voljo

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s-bagVrečke za prah proti alergijam

FC8022/04

s-bag Vrečke za prah proti alergijam

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

Vrečka s-bag® je univerzalna vrečka za prah za vse sesalnike Philips in Electrolux z vrečko (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Pri nakupu nadomestnih vrečk poiščite logotip s-bag®. Z uporabo neoriginalnih vrečk lahko poškodujete sesalnik.

  • PDF dat.
  • 26 July 2026