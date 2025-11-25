2 leti garancije
Vrhunsko čiščenje s čisto vodo
Enostavna uporaba in vzdrževanje
Prilagajanje v aplikaciji HomeRun
Robotski sesalnik Philips HomeRun serije 9000 vedno čisti s čisto vodo. Tehnologija PowerCyclone Aqua sproti odstranjuje umazano vodo, tako da sesalnik vedno pomiva s svežo vodo. Izkusite brezhibno čistočo z našo ščetko, s katero bodo vaša tla sijala.
Čiščenje brez vzdrževanja do 3 tedne s postajo vse v enem, ki samodejno izprazni posodo za prah po do 70 dneh¹. Sproti polni posodo za čisto vodo in prazni posodo za umazano vodo do 3 tedne¹. Krpo učinkovito opere in posuši z vročim zrakom (50 °C), tako da je čista pred vsakim začetkom čiščenja.
Poslovite se od navijanja las ali dlak na ščetke – naša napredna funkcija za razpletanje poskrbi, da ščetke ostanejo brez las in dlak², tako da vam jih ni treba ročno čistiti.
4.6
od 5
11
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Дончо
25/11/2025
България
Del promocije
Продукта има чудесни характеристики
Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
vvvbbb
25/11/2025
България
Del promocije
Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
I.Peneva
25/11/2025
България
Del promocije
Заслужава си!
Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.
Prednosti
Лесен за употреба
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване
¹ Odvisno od intenzivnosti in načina uporabe.
² Rezultati so odvisni od načina uporabe.
³ Glede na interne teste in v primerjavi s sesalnikom HomeRun serije 7000 s 5000 Pa.
⁴ Najmanjša velikost predmeta, ki jo je mogoče zaznati: 2,5 x 2,5 cm
⁵ Testirano v načinu samo za sesanje z najmanjšo močjo sesanja.
⁶ Prestreže 96,5 % delcev, velikih 0,3 mikrona.