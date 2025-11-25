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Vse serije

  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
  • Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug

Philips HomeRun serije 9000Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje

XU9100/10

4.6
| (11) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug
Poslovite se od neprijetnega čiščenja. PowerCyclone Aqua takoj odstrani umazano vodo ter ščetko nenehno splakuje s svežo, čisto vodo za popolno čistočo tal. Čiščenje brez vzdrževanja do 3 tedne¹ s postajo vse v enem.
Poglej vse prednosti

Z revolucionarno tehnologijo PowerCyclone Aqua

Sesalnik, ki pomiva tla kot nihče drug

  • Vrhunsko čiščenje s čisto vodo

  • Enostavna uporaba in vzdrževanje

  • Prilagajanje v aplikaciji HomeRun

Izboljšajte rezultate čiščenja tal s tehnologijo PowerCyclone Aqua

Izboljšajte rezultate čiščenja tal s tehnologijo PowerCyclone Aqua

Robotski sesalnik Philips HomeRun serije 9000 vedno čisti s čisto vodo. Tehnologija PowerCyclone Aqua sproti odstranjuje umazano vodo, tako da sesalnik vedno pomiva s svežo vodo. Izkusite brezhibno čistočo z našo ščetko, s katero bodo vaša tla sijala.

Brez vzdrževanja do 3 tedne¹

Brez vzdrževanja do 3 tedne¹

Čiščenje brez vzdrževanja do 3 tedne s postajo vse v enem, ki samodejno izprazni posodo za prah po do 70 dneh¹. Sproti polni posodo za čisto vodo in prazni posodo za umazano vodo do 3 tedne¹. Krpo učinkovito opere in posuši z vročim zrakom (50 °C), tako da je čista pred vsakim začetkom čiščenja.

Poslovite se od navijanja las ali dlak na ščetke

Poslovite se od navijanja las ali dlak na ščetke

Poslovite se od navijanja las ali dlak na ščetke – naša napredna funkcija za razpletanje poskrbi, da ščetke ostanejo brez las in dlak², tako da vam jih ni treba ročno čistiti.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

11

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

25/11/2025

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Супер продукт. Точно това което търсех. Препоръчвам с две ръце

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Взех XU9100/10 основно заради функцията му за миене, защото у дома имам и куче, и малко дете. Още след първите няколко почиствания видях разликата — подът е видимо по-чист, а след кучето почти не остават следи или косъмчета, които детето да рови или да лепнат по ръцете му. Мопът разпределя равномерно водата и маха ежедневните замърсявания по плочките и ламината. Точно това търсех: стабилно миене, което ми спестява време и ме успокоява, че подът е безопасен за игра

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

25/11/2025

България

България

Заслужава си!

Много съм доволна от XU9100/10. Благодарение на силното му засмукване подът ми изглежда винаги поддържан, без да се налага да минавам след него. Функцията за миене ми спестява време — само го пускам и подът е чист и освежен. Навигацията е прецизна и не се притеснявам, че ще се блъска или заседне.

Prednosti

Лесен за употреба

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips HomeRun серия 9000 XU9100/10 Робот за сухо и мокро почистване

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Omejitve odgovornosti

  1. ¹ Odvisno od intenzivnosti in načina uporabe.

  2. ² Rezultati so odvisni od načina uporabe.

  3. ³ Glede na interne teste in v primerjavi s sesalnikom HomeRun serije 7000 s 5000 Pa.

  4. ⁴ Najmanjša velikost predmeta, ki jo je mogoče zaznati: 2,5 x 2,5 cm

  5. ⁵ Testirano v načinu samo za sesanje z najmanjšo močjo sesanja.

  6. ⁶ Prestreže 96,5 % delcev, velikih 0,3 mikrona.