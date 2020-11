Najhitrejše brezžično sesanje*

Z našim brezžičnim sesalnikom 3 v 1 posesajte hitreje. Naš zmogljivi nastavek za sesanje 360 ° hitreje ujame prah in umazanijo z vseh strani. Naj šteje vsak premik po površini, od trdih tal do preprog. Edinstven sistem sesanja in mokrega čiščenja odstrani več vrst umazanije naenkrat. Več o izdelku