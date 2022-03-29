2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
360-stopinjski nastavek za sesanje
25,2 V, do 75 minut uporabe
3-v-1: sesanje, brisanje, ročni ses.
Nastavek za sesanje TurboPet
360-stopinjski nastavek za sesanje hitreje ujame prah in umazanijo
Zelo učinkovite 25,2-voltne litij-ionske baterije zagotavljajo do 75 minut uporabe v načinu Eco, 35 minut v običajnem načinu in 25 minut v načinu Turbo, preden jih morate ponovno napolniti.
PowerBlade je digitalni motor, zasnovan za neprekosljivo močan pretok zraka (več kot 1000 l/min), ki omogoča 360-stopinjsko sesanje z nastavkom. Registrirajte se na spletnem mestu Philips.com v 3 mesecih od nakupa in uživajte v brezplačni 5-letni garanciji za motor!
4.7
od 5
333
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Ruby2021
29/03/2022
Slovenija
SUPER SESALEC
zelo sem zadovoljna. Zelo priporočljivo za zelo zasedene gospodinje. ma en mah je stanovanje posesano in pomito. Ostane več časa za otroke in prostega časa. Sesalec je zelo lahek za prenos. Posesaš lahko tudi avto, ker je brez priključnega kabla.
Prednosti
ZELO PRIPOROČAM, ČE IMATE PLOŠČICE, PARKET, KAMEN
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik
NatyNatyka
30/11/2020
Slovenija
Del promocije
Izdelek super cisti
Ima veliko uporabnih funkcij, hitro brez truda ocisti vse kar zelis, brez prepogibanja in mokrih rol, ciscenje ti postane hobij
Prednosti
Pozitivno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Brezžični pokončni sesalnik
NatyNatyka
30/11/2020
Slovenija
Del promocije
Izdelek cisti kvalitetno
Kvalitetno in hitro ocisti, brez prepogibanja, suho sesanje in mokro ciscenje , priporocam tudi tistemu ,ki sedaj ni maral ciscanja naj proba, ciscenje ti postane uzitek
Prednosti
Pozitivno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Brezžični pokončni sesalnik
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SpeedPro Max Aqua FC6903/01 Brezžični pokončni sesalnik
Testirano s primerjavo z 10 najbolje prodajanimi brezžičnimi pokončnimi sesalniki, dražjimi od 300 €, v Nemčiji leta 2017 s Philipsovim testom čiščenja grobe umazanije na trdih tleh, ki temelji na mednarodnem standardu IEC60312-1. Januar 2018.
S sistemom sesanja in pomivanja