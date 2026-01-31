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Izdelek ni več na voljo
XV1700/01
Z močjo vode do sijočih in čistejših tal
Krpe iz mikrovlaken učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže. Združljiva je z vsemi brezžičnimi sesalniki Philips s funkcijo Aqua, od teh modelov naprej: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
2 mehki, 2 običajni krpi iz mikrovlaken
Pranje v stroju, preprosto nameščanje
Menjajte na 6 mesecev
Mehak material iz mikrovlaken nežno zrahlja, dvigne ter vpija prah in umazanijo. Zasnovan posebej za čiščenje občutljivih površin, kot so denimo lesene površine. Učinkovito in temeljito odstranjevanje umazanije in madežev
Material iz mikrovlaken zrahlja, dvigne ter vpija prah in umazanijo. Učinkovito in temeljito odstranjevanje umazanije in madežev.
Zamenjajte jih vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.
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