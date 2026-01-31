Z močjo vode do sijočih in čistejših tal

Krpe iz mikrovlaken učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže. Združljiva je z vsemi brezžičnimi sesalniki Philips s funkcijo Aqua, od teh modelov naprej: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.