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  • Z močjo vode do sijočih in čistejših tal
  • Z močjo vode do sijočih in čistejših tal
  • Z močjo vode do sijočih in čistejših tal
  • Z močjo vode do sijočih in čistejših tal
  • Z močjo vode do sijočih in čistejših tal
  • Z močjo vode do sijočih in čistejših tal

Izdelek ni več na voljo

Komplet dodatkovKrpe iz mikrovlaken

XV1700/01

1 nagrada

Z močjo vode do sijočih in čistejših tal

Krpe iz mikrovlaken učinkovito odstranjujejo umazanijo in madeže. Združljiva je z vsemi brezžičnimi sesalniki Philips s funkcijo Aqua, od teh modelov naprej: FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Kompatibilni izdelki
Serija 8000

Serija 8000
Brezžični sesalnik Pet

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Brezžični sesalnik

XC8057/01

Krpe iz mikrovlaken za optimalno mokroto

Z močjo vode do sijočih in čistejših tal

  • 2 mehki, 2 običajni krpi iz mikrovlaken

  • Pranje v stroju, preprosto nameščanje

  • Menjajte na 6 mesecev

2 nežni krpi iz mikrovlaken za občutljiva tla

2 nežni krpi iz mikrovlaken za občutljiva tla

Mehak material iz mikrovlaken nežno zrahlja, dvigne ter vpija prah in umazanijo. Zasnovan posebej za čiščenje občutljivih površin, kot so denimo lesene površine. Učinkovito in temeljito odstranjevanje umazanije in madežev

2 običajni krpi iz mikrovlaken

2 običajni krpi iz mikrovlaken

Material iz mikrovlaken zrahlja, dvigne ter vpija prah in umazanijo. Učinkovito in temeljito odstranjevanje umazanije in madežev.

Zamenjajte vsakih 6 mesecev

Zamenjajte vsakih 6 mesecev

Zamenjajte jih vsakih 6 mesecev, da ohranite optimalno učinkovitost aparata pri čiščenju.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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