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SpeedPro Max Aqua Brezžični pokončni sesalnik

Izdelek ni več na voljo

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SpeedPro Max AquaBrezžični pokončni sesalnik

FC6904/01

SpeedPro Max Aqua Brezžični pokončni sesalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF dat., 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner

  • PDF dat., 592.5 kB
  • 13 March 2026

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