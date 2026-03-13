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SpeedPro Max Aqua Brezžični pokončni sesalnik
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FC6904/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
Vse (9)
Kdaj očistiti/zamenjati blazinice iz mikrovlaken sesalnika Philips?
Ali lahko v zbiralnik pokončnega sesalnika Philips dodam čistilo za tla ali toplo vodo?
Kako zamenjati baterije pokončnega sesalnika Philips SpeedPro (Max)?
Kako dolgo naj polnim sesalnik Philipsov brezžični sesalnik?
Kako shraniti dodatke Aqua sesalnika za mokro sesanje?
Sesalniku Philips SpeedPro se hitro izprazni baterija
Ne morem odpreti posode za prah v Philips SpeedPro (Max)
Brezžični sesalnik SpeedPro Max prikazuje kodo napake
Sesalnik za mokro sesanje izčrpa manj vode kot običajno
Philips SpeedPro (Max) ne drsi gladko po preprogah
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