12 okusnih kav iz svežih zrn, enostavneje kot kdaj koli

Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, kapučino in mleko s kavo. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah* Več o izdelku