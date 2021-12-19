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Vse serije

  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
  • 12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno

Izdelek ni več na voljo

Philips serije 5400Samodejni aparati za espresso

EP5443/90

5
| (115) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 99%
12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno
Z enim pritiskom gumba preprosto pripravljajte kave, kot so espresso, navadna kava, cappucino ali kava z mlekom. LatteGo, s katerim lahko iz mleka naredite gladko in svilnato mlečno peno, enostavno nastavite in očistite v samo 15 sekundah*
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

12 okusnih kavnih napitkov iz svežih zrn, enostavno

  • LatteGo

  • Mlečni sistem LatteGo

  • Bela

  • TFT-zaslon

Privoščite si katerega koli od 12 kavnih napitkov, tudi café au lait

Privoščite si katerega koli od 12 kavnih napitkov, tudi café au lait

Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom

Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.

Prilagoditev arome in količine s funkcijo za prilagoditev kave

Prilagoditev arome in količine s funkcijo za prilagoditev kave

S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem okusu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

115

Ocene

99%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2

19/12/2021

Slovenija

Slovenija

Dobra kava

Izdelek priporočam, ker je super kavomat... ima vse kar potrebuješ...

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso

03/02/2021

Slovenija

Slovenija

pet

Je kvaliteta ima avtomacke funkcije, dober miks z mlekom.

Prednosti

ODLIČNO

Slabosti

odlično

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso

01/02/2021

Slovenija

Slovenija

Top kavni napitki, pa še hitro pripravljeni.

Najboljši začetek dneva. Priporočam... Nikoli ne razočara...

Prednosti

Izvrstna kava!!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso

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Omejitve odgovornosti

  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).

  2. Na osnovi 70–82 °C.

  3. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.