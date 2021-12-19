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Izdelek ni več na voljo
LatteGo
Mlečni sistem LatteGo
Bela
TFT-zaslon
Vsak trenutek lahko uživate lahko v različnih vrstah kave, od močnega espressa do slastnega cappucina. Popolnoma samodejni espresso kavni aparat v trenutku in brez posebnih priprav poskrbi za popolno skodelice kave.
Z našim preprostim zaslonom vas od naslednje odlične skodelice kave loči le malo. V nekaj korakih lahko prilagodite okus svežih zrn in potešite željo po skodelici kave.
S funkcijo za prilagoditev kave z enostavno prilagodljivimi nastavitvami za intenzivnost ter dolžino kave in mleka bo vsaka kava po vašem okusu.
5.0
od 5
115
Ocene
99%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
19/12/2021
Slovenija
Dobra kava
Izdelek priporočam, ker je super kavomat... ima vse kar potrebuješ...
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso
popaj
03/02/2021
Slovenija
Del promocije
pet
Je kvaliteta ima avtomacke funkcije, dober miks z mlekom.
Prednosti
ODLIČNO
Slabosti
odlično
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso
Lukec
01/02/2021
Slovenija
Del promocije
Top kavni napitki, pa še hitro pripravljeni.
Najboljši začetek dneva. Priporočam... Nikoli ne razočara...
Prednosti
Izvrstna kava!!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips serije 5400 EP5443/90 Samodejni aparati za espresso
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne samodejne espresso kavne aparate na en dotik (kava in mleko) (2018).
Na osnovi 70–82 °C.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.