20.000 skodelic odlične kave s trpežnimi keramičnimi mlinčki

Z našim trpežnim keramičnim mlinčkom lahko dobite najboljši okus kave. Naši ostri mlinčki iz zrn izvlečejo najboljšo aromo in okus. Izdelani so iz 100-odstotno keramičnega materiala, kar zagotavlja življenjsko dobo za vsaj 20.000 skodelic, od grobega do izjemno finega mletja.