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6000 series Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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6000 seriesParni likalnik

DST6008/20

6000 series Parni likalnik

Izdelek ni več na voljo

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Priročniki in dokumentacija

EU Declaration of conformity Philips 6000 series Steam iron DST6008/20 - English (US)

  • PDF dat., 1.3 MB
  • 17 March 2024

User Manual Philips 6000 series Steam iron

  • PDF dat., 10.4 MB
  • 7 October 2024

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