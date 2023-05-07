2 leti garancije
2 napitka
Klasičen penilnik mleka
Kašmir siva
Zaslon na dotik
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappuccino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.7
od 5
46
Ocene
96%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Acko72
07/05/2023
Slovensko
Preverjen kupec
Kavovar....
Excelentný.........................................
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Holobeer
03/04/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Skvělý kávovar
Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍
Prednosti
Výborná káva
Slabosti
Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Standik
01/09/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Naprostá spokojenost
S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.
Slabosti
Žádné
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C
ni vključeno v vsebino škatle