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Vse serije

  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
  • Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn

Serija 2200Samodejni aparati za espresso

EP2224/10

4.7
| (46) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 96%
Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn
Privoščite si odličen okus in aromo kave iz svežih zrn pri idealni temperaturi, kar omogoča naš inteligentni sistem za pripravo. S klasičnim penilnikom mleka lahko enostavno pripravite svilnato gladek cappucino ali kavo z mlekom.
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To omogoča intuitiven zaslon na dotik

Enostavna priprava 2 odličnih kav iz svežih zrn

  • 2 napitka

  • Klasičen penilnik mleka

  • Kašmir siva

  • Zaslon na dotik

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasičen penilnik mleka za okusno spenjeno mleko

Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappuccino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Preprosta izbira kave z intuitivnim zaslonom na dotik

Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

S funkcijo My Coffee Choice prilagodite moč arome in količino

V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

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4.7

od 5

46

Ocene

96%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2

07/05/2023

Slovensko

Slovensko

Preverjen kupec

Kavovar....

Excelentný.........................................

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2224/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

03/04/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Skvělý kávovar

Je úžasný - zatím měsíc v provozu a spokojenost.👍

Prednosti

Výborná káva

Slabosti

Je na kuchyňskou linku velmi veliký... ☹️

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

01/09/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Naprostá spokojenost

S kávovarem jsem spokojen, vybíral jsem dle hodnocení D-testu.

Slabosti

Žádné

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Řada 2200 EP2224/10 Plně automatické kávovary

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Na osnovi 70–82 °C

  3. ni vključeno v vsebino škatle