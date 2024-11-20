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  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
  • Najlažji način priprave sveže kave iz zrn

Serija 2300Samodejni aparat za espresso

EP2336/40

4.2
| (23) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Najlažji način priprave sveže kave iz zrn
Z enim dotikom pripravite 4 napitke s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Mlečni sistem LatteGo samodejno pripravi svilnato gladko mlečno peno za kave z mlekom, je enostaven za nastavitev in ga lahko očistite v samo 10 sekundah*.
Poglej vse prednosti

Mlečni sistem LatteGo, ki omogoča najhitrejše čiščenje do zdaj*

Najlažji način priprave sveže kave iz zrn

  • 4 napitki

  • LatteGo

  • Kromasto črna

Z enim dotikom pripravite 4 vroče in osvežilne napitke

Z enim dotikom pripravite 4 vroče in osvežilne napitke

Uživajte v 4 priljubljenih receptih za kavo: od klasičnega espressa in navadne črne kave do cappucina s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj.

Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk

Mlečni sistem LatteGo z najhitrejšim čiščenjem: dva dela, nič cevk

Mlečni sistem LatteGo omogoča najhitrejše čiščenje, saj je sestavljen samo iz 2 delov, nima cevk in se lahko očisti v samo 10 sekundah z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju. Philips ne zagotavlja samodejnega čiščenja, saj je potrebno dodatno čiščenje.

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

AquaClean zagotavlja do 5000 skodelic** brez odstranjevanja vodnega kamna

Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

23

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

20/11/2024

Hrvatska

Hrvatska

Super aparat

Bolja kava nego u najdražem kafiću!🤭 preporučam svima!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso

22/02/2025

Slovensko

Slovensko

Výborná kávička

Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.

Prednosti

Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

04/08/2024

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu

Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar

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  1. Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne aparate za espresso na en dotik (kava in mleko) (2023).

  2. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.