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4 napitki
LatteGo
Kromasto črna
Uživajte v 4 priljubljenih receptih za kavo: od klasičnega espressa in navadne črne kave do cappucina s popolno kremnostjo, aromo in temperaturo. Na voljo je tudi vroča voda za čaj.
Mlečni sistem LatteGo omogoča najhitrejše čiščenje, saj je sestavljen samo iz 2 delov, nima cevk in se lahko očisti v samo 10 sekundah z vodo iz pipe ali v pomivalnem stroju. Philips ne zagotavlja samodejnega čiščenja, saj je potrebno dodatno čiščenje.
Z menjavo filtra, ko vas k temu pozove aparat, boste lahko s prečiščeno vodo pripravili do 5000 skodelic, ne da bi vam bilo treba iz aparata odstraniti vodni kamen.
4.2
od 5
23
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vesna345
20/11/2024
Hrvatska
Super aparat
Bolja kava nego u najdražem kafiću!🤭 preporučam svima!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Serija 2300 EP2336/40 Automatski aparat za espresso
Aju1
22/02/2025
Slovensko
Výborná kávička
Kúpila som tento kávovar mužovi pod stromček. Radosť urobil obrovskú a nie len jemu, aj ja si z neho rada dám kávu, napriek tomu, že vôbec nie som kávičkár. Pred kúpou som čítala recenzie a vraj je trochu hlučnejší, ale nám to absolútne neprekáža, pretože to trvá fakt iba pár sekúnd, dá sa to vydržať. Apropo, odkedy ho máme (2 mesiace) tak sme ešte neboli v kaviarni na kávu, hoci predtým sme chodili dosť často. Muz hovorí, že vraj načo, keď si môžeme dať rovnako dobrú, ak nie lepšiu kávu doma.
Prednosti
Chutná káva z čerstvo namletých zŕn, voliteľné množstvo a intenzita, rýchle čistenie, ľahké ovládanie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Sima66
04/08/2024
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Výborný pomocník když nastane chuť na skvělou kávu
Hezky vypadá, skvěle a jednoduše se ovládá, káva je výborná
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Series 2300 LatteGo EP2336/40 Automatický kávovar
Glede na potrošniške teste v Nemčiji, ki so primerjali vodilne globalne samodejne aparate za espresso na en dotik (kava in mleko) (2023).
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.