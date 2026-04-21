2 leti garancije
2 napitka
Klasičen penilnik mleka
Mat črna
Zaslon na dotik
Klasični penilnik mleka proizvaja paro in vam omogoča enostavno pripravo svilnato gladke mlečne pene za vaš cappucino. Poleg tega je klasični penilnik mleka enostavno čistiti, saj ima samo dva dela.
Do okusa in arome kave iz svežih zrn, ki se ji ni mogoče upreti, le z enim dotikom. Naš intuitiven zaslon na dotik vam omogoča enostavno izbiro najljubše kave.
V meniju My Coffee Choice prilagodite moč in količino napitka. Enostavno izberite med tremi različnimi nastavitvami za kavo po svoji želji.
4.7
od 5
117
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Milko53
21/04/2026
Slovensko
Preverjen kupec
výborný kavovar
kvalitný kávovar za dobrú cenu. Trocha komplikovanejšie nastavenie mlynčeka na kvalitu kávy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-03-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Date of Use 2026-03-09
Michal9611
15/11/2025
Slovensko
Preverjen kupec
super kavovar, ale extremne hlucny
Toto je nas druhy kavovar od Philips...prekvapivo je este viac hlucny ako staručky 6 rocny EP 5000, ktory taktiez mame...tento krat sme vyslovene chceli najlacnejsi Philips kavovar bez zbytocnej karafy na mlieko - svoj ucel splna, prve kavy za moc nestali, ale tak je to pri kazdom novom nezabehnutom kavovari...teraz po mesiaci a pol pouzivania robi dobru kavu...jedinou nevyhodou je skutocne velka hlucnost, na tychto novych phillipsoch mi vadi ze neukazuje percenta opotrebovania aqua clean filtra ako to mal EP 5000.
Prednosti
v texte
Slabosti
v texte
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Marcel J
18/01/2024
Slovensko
Kávovar Philips Series 2200 EP2220/10
Kávovar funguje ako ma, robí úžastnu kávu. veľká spokojnosť.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Séria 2200 EP2220/10 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Na osnovi 70–82 °C.
ni vključeno v vsebino škatle