2 leti garancije
250-gramska posoda za zrna
58 mm ročka iz nerjavečega jekla
Vrhunsko umerjen tamper
Gumb za americano
450 mm vrč za mleko s temperat. trakom
Potopite se v raznoliki svet kave z 250-gramsko posodo za zrna, ki ohranja svežino zrn. Izboljšajte svoje doživetje kave in poskrbite, da bo vsak napitek ohranil bogato aromo.
Privoščite si bogato kremasto kavo, pripravljeno z uporabo profesionalne 58-milimetrske ročke iz nerjavečega jekla ter košaric filtra z enojno ali dvojno steno. Ta velikost ročke vam omogoča pripravo čudovitega zlato rjavega espressa z aromatično kremasto peno, hkrati pa zaradi širše porazdelitve vode zagotavlja bolj dosledno izločanje arome iz celotne kave. Poleg tega sprejme večji odmerek mlete kave za pripravo bogatejšega in močnejšega napitka.
Z umerjenim tamperjem iz nerjavečega jekla s ploščato glavo lahko brez težav potisnete mleta kavna zrna, kar zagotavlja ustrezen tlak in ustvarja uravnoteženo, dosledno poravnano površino. Izboljšajte svojo izkušnjo priprave kave z natančnostjo in lahkoto.
5.0
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
marja156
31/03/2025
Slovenija
Pravo presenečenje pri okusu
Odličen izdelek, ki je presegel vsa moja pričakovanja glede tega kako si lahko sama doma pripravim kavo. Okus kave je res drugačen, boljši od vseh kav, ki sem jih pila iz domačih aparatov, primerljiva z boljšimi kavarnami. Penjenje mleka pa je tudi povsem drugačno kot sicer pri aparatih, penica je veliko bolj gladka in dejansko z njo lahko tudi okrasiš capuccino. Sama priprava ne vzame veliko časa, je pa potrebno nekaj več pazljivosti in pedantnosti, da kave ne stresaš okrog aparata.
Prednosti
Kvaliteta okusa in priprave kave, kvaliteten penilnik mleka
Slabosti
nevarnost da ti je preveč všeč
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat
Veijh
25/08/2025
България
Del promocije
Много ми харесва!
Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.
Prednosti
Лесно за използване
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
VPetrovs
25/08/2025
България
Del promocije
Страхотен продукт!
Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо