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  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
  • Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.

Philips Barista BrewPolsamodejni espresso kavni aparat

PSA3218/01

5
| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.
Prepustite se bogatemu vonju sveže pripravljenega espressa. Odkrijte zadovoljstvo vrhunske priprave z espresso kavnim aparatom Philips Barista Brew, zasnovanim za prave ljubitelje kave, ki bodo lahko z vsako skodelico izpopolnili svoje znanje.
Poglej vse prednosti

Uživajte v vrhunski pripravi z intuitivnimi napotki

Espresso mojstrovina, narejena po vaših željah.

  • 250-gramska posoda za zrna

  • 58 mm ročka iz nerjavečega jekla

  • Vrhunsko umerjen tamper

  • Gumb za americano

  • 450 mm vrč za mleko s temperat. trakom

250-gramska posoda za zrna zagotavlja svežino zrn

250-gramska posoda za zrna zagotavlja svežino zrn

Potopite se v raznoliki svet kave z 250-gramsko posodo za zrna, ki ohranja svežino zrn. Izboljšajte svoje doživetje kave in poskrbite, da bo vsak napitek ohranil bogato aromo.

58-milimetrska ročka iz nerjavečega jekla za espresso kot v kavarni

58-milimetrska ročka iz nerjavečega jekla za espresso kot v kavarni

Privoščite si bogato kremasto kavo, pripravljeno z uporabo profesionalne 58-milimetrske ročke iz nerjavečega jekla ter košaric filtra z enojno ali dvojno steno. Ta velikost ročke vam omogoča pripravo čudovitega zlato rjavega espressa z aromatično kremasto peno, hkrati pa zaradi širše porazdelitve vode zagotavlja bolj dosledno izločanje arome iz celotne kave. Poleg tega sprejme večji odmerek mlete kave za pripravo bogatejšega in močnejšega napitka.

Vrhunsko umerjen tamper za poravnano površino mlete kave

Vrhunsko umerjen tamper za poravnano površino mlete kave

Z umerjenim tamperjem iz nerjavečega jekla s ploščato glavo lahko brez težav potisnete mleta kavna zrna, kar zagotavlja ustrezen tlak in ustvarja uravnoteženo, dosledno poravnano površino. Izboljšajte svojo izkušnjo priprave kave z natančnostjo in lahkoto.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

31/03/2025

Slovenija

Slovenija

Pravo presenečenje pri okusu

Odličen izdelek, ki je presegel vsa moja pričakovanja glede tega kako si lahko sama doma pripravim kavo. Okus kave je res drugačen, boljši od vseh kav, ki sem jih pila iz domačih aparatov, primerljiva z boljšimi kavarnami. Penjenje mleka pa je tudi povsem drugačno kot sicer pri aparatih, penica je veliko bolj gladka in dejansko z njo lahko tudi okrasiš capuccino. Sama priprava ne vzame veliko časa, je pa potrebno nekaj več pazljivosti in pedantnosti, da kave ne stresaš okrog aparata.

Prednosti

Kvaliteta okusa in priprave kave, kvaliteten penilnik mleka

Slabosti

nevarnost da ti je preveč všeč

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/01 Polsamodejni espresso kavni aparat

25/08/2025

България

България

Много ми харесва!

Лесно за използване и много интуитивно; не ви трябва обемисто ръководство, за да го разберете. Шумът е минимален, което е голямо предимство. Лесно се почиства и изглежда доста издръжливо. Убедено го препоръчвам.

Prednosti

Лесно за използване

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

25/08/2025

България

България

Страхотен продукт!

Тя е прецизна, тиха и много лесна за употреба и почистване. Пресата за кафе е много удобна и винаги притиска кафето перфектно. Много просто и лесно за използване. Определено я препоръчвам на всички.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Barista Brew PSA3218/10 Полуавтоматична машина за еспресо

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