Tehnologija IPL za domačo uporabo, razvita v sodelovanju z dermatologi

Kratica IPL pomeni intenzivna pulzna svetloba. Gre za tehnologijo s toplo nežno svetlobo, ki ustavi rast dlak. Svetloba prodre do korenine dlak in spodbuja nastop faze mirovanja mešičkov ter izpadanje dlak. Ponovitve tretmajev postopoma preprečijo ponovno izraščanje dlak, zato ostane vaša koža čudovito neporaščena in svilnato gladka. Aparat Philips Lumea je bil razvit v sodelovanju z dermatologi in klinično preizkušen, da zagotavlja enostaven, učinkovit in udoben tretma tudi na občutljivih predelih, in vse to v udobju vašega doma.