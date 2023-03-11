2 leti garancije
Nastavljiv glavnik za 5 dolžin (3, 5, 7, 9, 11 mm)
4D-brivnik, ki se prilagaja linijam
80 minut brezžične uporabe/1 uro polnjenja
Do 5-letna garancija
Odslej lahko samozavestno prirezujete in brijete dlake od vratu navzdol z le enim pripomočkom. S prirezovalnikom za telo Philips Bodygroom 7000 lahko z enim nastavkom prirezujete in brijete dlake na vratu, ramenih, prsih, trebuhu, pod pazduhami, na rokah, dimljah in nogah.
Zahvaljujoč 4-smerni vrtljivi glavi se ta nastavljivi brivnik za telo prilagodi vsem linijam vašega telesa, kar zagotavlja najbolj natančno britje doslej.
Vgrajen prirezovalnik z nastavljivim glavnikom omogoča več moči za prirezovanje tudi najgostejših dlak. Glavnik s 5 nastavljivimi dolžinami in s prirezovanjem dolžine od 3 mm do 11 mm zagotavlja naraven videz ali natančnejše rezultate.
Nagrade
4.2
od 5
35
Ocene
81%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Doxox
11/03/2023
Hrvatska
Odličan trimer za tijelo
Uhvatio sam ga na popustu za 50 EUR, pa ga ocjenjujem u odnosu na tu cijenu. Odličan za skraćivanje i brijanje dlačica bilo gdje ispod vrata. Nema čupanja i boli, glatko brije sve dijelove. Stranu za brijanje do kože nisam koristio jer sam više za skraćivanje, iako je dosta hvaljena i ta funkcija. Nakon skoro dvije godine korištenja nema nikakvih problema i još radi kao nov.
Prednosti
Kvaliteta, praktičnost, lakoća korištenja
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Route67
21/12/2025
România
Del promocije
Preverjen kupec
Excelent!
Ideal pentru cei cu pilozitate corporala peste medie dar si pentru cei care doresc un look aparte. Calitatea produselor Philips este foarte buna.
Prednosti
Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Andreicj
30/11/2024
România
Del promocije
Preverjen kupec
Cel mai bun aparat de tuns parul corporal!
Sunt la al doilea aparat de tuns parul corporal din acest model. Primul il am de acum 5 ani, functioneaza perfect si azi iar pe al doilea l-am cumparat ca o rezerva gasindu-l la un pret foarte bun si cu gandul sa nu dispara de pe piata acest model atat de reusit! Nu trage, nu ciupeste, taie perfect firul de par din orice zone dosite ale corpului! Lamele sunt la fel de ascutite ca in prima zi de folosinta, precum si bateria care tine încarcată o ora! Merita achizitia!
Prednosti
Taie perfect, bateria tine bine si dupa 5 ani de folosinta!
Slabosti
Nu are!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.