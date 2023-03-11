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  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
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  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
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  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol

2+3 podaljšana garancija

Bodygroom Series 7000Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG7025/15

4.2
| (35) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 81%

1 nagrada

Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
Serija 7000 z edinstvenimi dvojnimi brivnimi glavami in napredno varnostno tehnologijo vam omogoča brezskrbno preklapljanje med britjem in prirezovanjem. Natančni rezultati z 4D-brivnikom, ki se prilagaja linijam, in prirezovalnikom s petimi dolžinami, kjerkoli na telesu.
Poglej vse prednosti

Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

4D-prilagajanje linijam in napredna zaščita kože

Natančno britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol

  • Nastavljiv glavnik za 5 dolžin (3, 5, 7, 9, 11 mm)

  • 4D-brivnik, ki se prilagaja linijam

  • 80 minut brezžične uporabe/1 uro polnjenja

  • Do 5-letna garancija

Namenske glave za prirezovanje in britje v eni vgrajeni obliki

Odslej lahko samozavestno prirezujete in brijete dlake od vratu navzdol z le enim pripomočkom. S prirezovalnikom za telo Philips Bodygroom 7000 lahko z enim nastavkom prirezujete in brijete dlake na vratu, ramenih, prsih, trebuhu, pod pazduhami, na rokah, dimljah in nogah.

Gladko in udobno britje po telesu s funkcijo 4D-prilagajanja linijam

Gladko in udobno britje po telesu s funkcijo 4D-prilagajanja linijam

Zahvaljujoč 4-smerni vrtljivi glavi se ta nastavljivi brivnik za telo prilagodi vsem linijam vašega telesa, kar zagotavlja najbolj natančno britje doslej.

Z vgrajenim prilagodljivim prirezovalnikom nadzorujte dolžino dlak

Z vgrajenim prilagodljivim prirezovalnikom nadzorujte dolžino dlak

Vgrajen prirezovalnik z nastavljivim glavnikom omogoča več moči za prirezovanje tudi najgostejših dlak. Glavnik s 5 nastavljivimi dolžinami in s prirezovanjem dolžine od 3 mm do 11 mm zagotavlja naraven videz ali natančnejše rezultate.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3620246

Ocene

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4.2

od 5

35

Ocene

81%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

11/03/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan trimer za tijelo

Uhvatio sam ga na popustu za 50 EUR, pa ga ocjenjujem u odnosu na tu cijenu. Odličan za skraćivanje i brijanje dlačica bilo gdje ispod vrata. Nema čupanja i boli, glatko brije sve dijelove. Stranu za brijanje do kože nisam koristio jer sam više za skraćivanje, iako je dosta hvaljena i ta funkcija. Nakon skoro dvije godine korištenja nema nikakvih problema i još radi kao nov.

Prednosti

Kvaliteta, praktičnost, lakoća korištenja

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

21/12/2025

România

România

Preverjen kupec

Excelent!

Ideal pentru cei cu pilozitate corporala peste medie dar si pentru cei care doresc un look aparte. Calitatea produselor Philips este foarte buna.

Prednosti

Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

30/11/2024

România

România

Preverjen kupec

Cel mai bun aparat de tuns parul corporal!

Sunt la al doilea aparat de tuns parul corporal din acest model. Primul il am de acum 5 ani, functioneaza perfect si azi iar pe al doilea l-am cumparat ca o rezerva gasindu-l la un pret foarte bun si cu gandul sa nu dispara de pe piata acest model atat de reusit! Nu trage, nu ciupeste, taie perfect firul de par din orice zone dosite ale corpului! Lamele sunt la fel de ascutite ca in prima zi de folosinta, precum si bateria care tine încarcată o ora! Merita achizitia!

Prednosti

Taie perfect, bateria tine bine si dupa 5 ani de folosinta!

Slabosti

Nu are!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.