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Bodygroom Series 7000 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

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Bodygroom Series 7000Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG7025/15

Bodygroom Series 7000 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 3.4 MB
  • 15 November 2023

Izjava o skladnosti EU

  • PDF dat., 650.8 kB
  • 17 December 2024

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