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Bodygroom Series 7000 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho
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BG7025/15
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Uporabniški priročnik
Izjava o skladnosti EU
Bodygroom series 7000 Trda torbica
Bodygroom series 7000Nastavljiv glavnik za dlačice po telesu, 3–11 mm
Bodygroom series 7000Rezilo
Napajalnik HQ8505
ShaversŠčetka za čiščenje
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