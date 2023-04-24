Poiščite. Glejte. Uživajte.

Ta odziven pametni televizor bo takoj našel vse vaše priljubljene vsebine. Od večnih klasik do novih izdaj – lahko se sprostite, medtem ko bo televizor za vas preiskal vse glavne ponudnike pretočnih vsebin. Uživali boste v živahni sliki in pristnem zvoku.