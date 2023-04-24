Iskalni pojmi

    Energy Label Europe E oznaka Energy
    Za več informacij prenesite oznaka Energy (PDF 205.0KB)

    LED Televizor 4K

    65PUS7008/12

    Poiščite. Glejte. Uživajte.

    Ta odziven pametni televizor bo takoj našel vse vaše priljubljene vsebine. Od večnih klasik do novih izdaj – lahko se sprostite, medtem ko bo televizor za vas preiskal vse glavne ponudnike pretočnih vsebin. Uživali boste v živahni sliki in pristnem zvoku.

    LED Televizor 4K

    Poiščite. Glejte. Uživajte.

    Televizor 4K

    • 164 cm (65") televizor
    • Podpira glavne formate HDR
    • Philips Smart TV
    Izjemno ostra slika. Živahen prikaz.

    Izjemno ostra slika. Živahen prikaz.

    Ta LED-televizor 4K Ambilight zagotavlja ultra ostro sliko živih barv, ne glede na to, kaj gledate. Televizor je združljiv z vsemi glavnimi formati HDR, zato boste med pretakanjem vsebine HDR videli več podrobnosti, celo v temnih ali svetlih delih.

    Odličen televizor. Enostavna uporaba. Philips Smart TV.

    Odličen televizor. Enostavna uporaba. Philips Smart TV.

    Naš novi pametni televizor je izredno hiter. Imate radi serije? Oglejte si jih direktno na zaslonu domačega okolja. Če iščete nekaj novega, prebrskajte kategorije, kot npr. šport ali glasba, ali pa si oglejte priporočila najbolj priljubljenih storitev pretakanja – vse na enem mestu.

    Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.

    Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.

    Iščete televizor, ki ustreza vašemu prostoru? Ta pametni televizor 4K, z zaslonom, ki praktično nima robov, bo dobro videti v vsakem prostoru. Vitek podstavek mat črne barve daje občutek, kot da televizor v prostoru lebdi. Naša embalaža je izdelana iz recikliranega kartona in papirja.

    Odlično za igranje videoiger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.

    Odlično za igranje videoiger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.

    HDMI 2.1 omogoča optimalen izkoristek igralne konzole, popolnoma odzivno igranje in povsem gladko grafiko. Podpora VRR ob vklopu igralne konzole samodejno omogoči način nizke zakasnitve.

    Tehnične specifikacije

    • Slika/zaslon

      Velikost diagonale zaslona (v palcih)
      65  palec
      Velikost diagonale zaslona (cm)
      164  cm
      Zaslon
      LED-televizor 4K Ultra HD
      Ločljivost zaslona
      3840 x 2160
      Izvorna hitrost osveževanja
      60  Hz
      Slikovni procesor
      Pixel Precise Ultra HD
      Izboljšava slike
      • HDR10
      • HLG (Hybrid Log Gamma)
      • Združljivo s HDR10+

    • Vhodna ločljivost zaslona

      Ločljivost – hitrost osveževanja
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p – 50 Hz, 60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz
      • 2560 x 1440 – 60 Hz
      • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
      • , 50 Hz, 60 Hz

    • Sprejemnik/sprejem/prenos

      Digitalni televizor
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Predvajanje videa
      • PAL
      • SECAM
      Programski TV-vodnik*
      8-dnevni elektronski vodnik po programih
      Indikator jakosti signala
      Da
      Teletekst
      1000-stranski Hypertext
      Podpora za HEVC
      Da

    • Smart TV

      OS
      Pametni televizor z izboljšanim operacijskim sistemom

    • Funkcije Smart TV

      Uporabniška izkušnja
      • SimplyShare
      • Zrcaljenje zaslona
      Interaktivni televizor
      HbbTV
      Aplikacije Smart TV*
      • Youtube
      • Philipsova trgovina aplikacij
      • Amazon Prime Video
      • Netflix
      Glasovni pomočnik*
      • Združljiv z Alexo
      • Deluje z aplikacijo Google Home

    • Večpredstavnostne aplikacije

      Video formati
      • Datoteke: AVI, MKV
      • H264/MPEG-4 AVC
      • MPEG-1
      • MPEG-2
      • MPEG-4
      • VP9
      • HEVC (H.265)
      • AV1
      Glasbeni formati
      • AAC
      • MP3
      • WAV
      • WMA (2 do 9.2)
      • WMA-PRO (9 in 10)
      • FLAC
      Podprti formati podnapisov
      • .SMI
      • .SRT
      • .SSA
      • .SUB
      • .TXT
      • .ASS
      Slikovni formati
      • JPEG
      • BMP
      • GIF
      • PNG
      • HEIF

    • Obdelovanje

      Hitrost procesorja
      Dvojedrni

    • Zvok

      Izhodna moč (RMS)
      16 W
      Konfiguracija zvočnikov
      2 x 8 W zvočnik polnega razpona
      Kodek
      Dolby Digital MS12 V2.5
      Izboljšava zvoka
      • Zvok AI
      • Jasen dialog
      • Okrepitev Dolby Bass
      • Izravnava glasnosti Dolby
      • Nočni način
      • A.I. EQ

    • Povezljivost

      Število priključkov HDMI
      3
      Značilnosti tehnologije HDMI
      • 4K
      • Avdio povratni kanal
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
      • Nadzor zvoka sistema
      • Stanje pripravljenosti sistema
      • Predvajanje z enim dotikom
      Število priključkov USB
      2
      Brezžična povezava
      Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enopasovni
      Ostali priključki
      • Standardni vmesnik plus (CI+)
      • Storitveni priključek
      • Satelitski priključek
      HDCP 2.3
      Da za vse HDMI
      HDMI ARC
      Da, na HDMI1
      Funkcije HDMI 2.1
      • eARC na HDMI 1
      • Podpora za eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • HDMI-CEC za Philipsov TV/SB
      • Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja

    • Podprte funkcije videa HDMI

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Energetska nalepka EU

      Registrske številke EPREL
      1437548
      Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
      E
      Poraba energije v načinu SDR
      85  kWh/1000 h
      Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
      G
      Poraba energije v načinu HDR
      135  kWh/1000 h
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      ni na voljo
      Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
      2.0  W
      Tehnologija TV-zaslona
      LED-LCD

    • Napajanje

      Omrežno napajanje
      220–240 V AC, 50/60 Hz
      Poraba energije v stanju pripravljenosti
      < 0,3 W
      Funkcije varčevanja z energijo
      • Časovnik za samodejni izklop
      • Izklop slike (za radio)
      • Način Eco
      • Svetlobni senzor
      Poraba energije v izklopljenem stanju
      Ni na voljo

    • Dodatki

      Priložena dodatna oprema
      • Daljinski upravljalnik
      • 2 bateriji AAA
      • Namizno stojalo
      • Napajalni kabel
      • vodnik za hiter začetek
      • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami

    • Zasnova

      Barve televizorja
      Mat črn rob
      Zasnova stojala
      Mat črne nogice z gravurami

    • Dimenzije

      Širina izdelka
      1447,0  mm
      Višina izdelka
      843,0  mm
      Globina izdelka
      92,0  mm
      Teža izdelka
      17,8  kg
      Širina izdelka (s stojalom)
      1447.0  mm
      Višina izdelka (s stojalom)
      864.0  mm
      Globina izdelka (s stojalom)
      290.0  mm
      Teža izdelka (s stojalom)
      18.0  kg
      Širina škatle
      1600.0  mm
      Višina škatle
      995.0  mm
      Globina škatle
      170.0  mm
      Teža z embalažo
      22,6  kg
      Širina stojala
      760.0  mm
      Višina stojala
      21.0  mm
      Globina stojala
      290.0  mm
      Razdalja med 2 stojaloma
      760.0  mm
      Višina stojala do spodnjega roba televizorja
      21.0  mm
      Združljiv s stenskim nosilcem
      400 x 300 mm

    Kaj je v škatli?

    Drugi predmeti v škatli

    • Daljinski upravljalnik
    • 2 bateriji AAA
    • Namizno stojalo
    • Napajalni kabel
    • vodnik za hiter začetek
    • Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
    • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
    • Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
    • Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
    • Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
    • Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
    • Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
    • Rakuten TV je na voljo v izbranih jezikih in državah.
    • Združljivost s Pomočnikom Google velja samo v državah, kjer Google nudi to funkcijo.
    • Daljinski upravljalnik brez mikrofona. Pomočnik Google deluje prek mobilne aplikacije Google Home ali zvočnika Google Home.

