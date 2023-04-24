Ta odziven pametni televizor bo takoj našel vse vaše priljubljene vsebine. Od večnih klasik do novih izdaj – lahko se sprostite, medtem ko bo televizor za vas preiskal vse glavne ponudnike pretočnih vsebin. Uživali boste v živahni sliki in pristnem zvoku.
Ta LED-televizor 4K Ambilight zagotavlja ultra ostro sliko živih barv, ne glede na to, kaj gledate. Televizor je združljiv z vsemi glavnimi formati HDR, zato boste med pretakanjem vsebine HDR videli več podrobnosti, celo v temnih ali svetlih delih.
Naš novi pametni televizor je izredno hiter. Imate radi serije? Oglejte si jih direktno na zaslonu domačega okolja. Če iščete nekaj novega, prebrskajte kategorije, kot npr. šport ali glasba, ali pa si oglejte priporočila najbolj priljubljenih storitev pretakanja – vse na enem mestu.
Tanek televizor. Izdelan za prihodnost.
Iščete televizor, ki ustreza vašemu prostoru? Ta pametni televizor 4K, z zaslonom, ki praktično nima robov, bo dobro videti v vsakem prostoru. Vitek podstavek mat črne barve daje občutek, kot da televizor v prostoru lebdi. Naša embalaža je izdelana iz recikliranega kartona in papirja.
Odlično za igranje videoiger. VRR in kratka zakasnitev pri vsaki konzoli.
HDMI 2.1 omogoča optimalen izkoristek igralne konzole, popolnoma odzivno igranje in povsem gladko grafiko. Podpora VRR ob vklopu igralne konzole samodejno omogoči način nizke zakasnitve.
Tehnične specifikacije
Slika/zaslon
Velikost diagonale zaslona (v palcih)
65
palec
Velikost diagonale zaslona (cm)
164
cm
Zaslon
LED-televizor 4K Ultra HD
Ločljivost zaslona
3840 x 2160
Izvorna hitrost osveževanja
60
Hz
Slikovni procesor
Pixel Precise Ultra HD
Izboljšava slike
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Združljivo s HDR10+
Vhodna ločljivost zaslona
Ločljivost – hitrost osveževanja
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sprejemnik/sprejem/prenos
Digitalni televizor
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Predvajanje videa
PAL
SECAM
Programski TV-vodnik*
8-dnevni elektronski vodnik po programih
Indikator jakosti signala
Da
Teletekst
1000-stranski Hypertext
Podpora za HEVC
Da
Smart TV
OS
Pametni televizor z izboljšanim operacijskim sistemom
Funkcije Smart TV
Uporabniška izkušnja
SimplyShare
Zrcaljenje zaslona
Interaktivni televizor
HbbTV
Aplikacije Smart TV*
Youtube
Philipsova trgovina aplikacij
Amazon Prime Video
Netflix
Glasovni pomočnik*
Združljiv z Alexo
Deluje z aplikacijo Google Home
Večpredstavnostne aplikacije
Video formati
Datoteke: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Glasbeni formati
AAC
MP3
WAV
WMA (2 do 9.2)
WMA-PRO (9 in 10)
FLAC
Podprti formati podnapisov
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Slikovni formati
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Obdelovanje
Hitrost procesorja
Dvojedrni
Zvok
Izhodna moč (RMS)
16 W
Konfiguracija zvočnikov
2 x 8 W zvočnik polnega razpona
Kodek
Dolby Digital MS12 V2.5
Izboljšava zvoka
Zvok AI
Jasen dialog
Okrepitev Dolby Bass
Izravnava glasnosti Dolby
Nočni način
A.I. EQ
Povezljivost
Število priključkov HDMI
3
Značilnosti tehnologije HDMI
4K
Avdio povratni kanal
EasyLink (HDMI-CEC)
Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
Nadzor zvoka sistema
Stanje pripravljenosti sistema
Predvajanje z enim dotikom
Število priključkov USB
2
Brezžična povezava
Wi-Fi 802.11n, 2 x 2, enopasovni
Ostali priključki
Standardni vmesnik plus (CI+)
Storitveni priključek
Satelitski priključek
HDCP 2.3
Da za vse HDMI
HDMI ARC
Da, na HDMI1
Funkcije HDMI 2.1
eARC na HDMI 1
Podpora za eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC za Philipsov TV/SB
Zunanja nastavitev prek uporabniškega vmesnika televizorja
Podprte funkcije videa HDMI
HDR
HDR10
HLG
Energetska nalepka EU
Registrske številke EPREL
1437548
Razred energetske učinkovitosti v načinu SDR
E
Poraba energije v načinu SDR
85
kWh/1000 h
Razred energetske učinkovitosti v načinu HDR
G
Poraba energije v načinu HDR
135
kWh/1000 h
Poraba energije v izklopljenem stanju
ni na voljo
Poraba v stanju pripravljenosti, pri vzpostavljeni mrežni povezavi
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.
Amazon Prime je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Potrebna je naročnina na Netflix. Veljajo pogoji na https://www.netflix.com.
Rakuten TV je na voljo v izbranih jezikih in državah.
Združljivost s Pomočnikom Google velja samo v državah, kjer Google nudi to funkcijo.
Daljinski upravljalnik brez mikrofona. Pomočnik Google deluje prek mobilne aplikacije Google Home ali zvočnika Google Home.