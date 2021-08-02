Izdelek ni več na voljo
Jasna slika, odlična zmogljivost
Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 27-palčnim monitorjem Full HD. Na velikem monitorju Full HD z jasno sliko in živahnimi barvami si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.
Serija B
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.
Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
4.3
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Stupka
02/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu
Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum uporabe 2020-07-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor
Datum uporabe 2020-07-02
Piotr Niedzielski
20/04/2023
Polska
Wszystko na wysokim poziomie
Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.
Prednosti
Super
Slabosti
Nie
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum uporabe 2022-04-20
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake
Datum uporabe 2022-04-20
lut4o
09/08/2020
България
Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12
Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто
Slabosti
не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum uporabe 2019-08-09
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar
Datum uporabe 2019-08-09
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse
Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.