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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor

271B8QJEB/00

4.3

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Jasna slika, odlična zmogljivost

Pokažite svoje delo v najboljši možni luči s Philipsovim 27-palčnim monitorjem Full HD. Na velikem monitorju Full HD z jasno sliko in živahnimi barvami si lahko jasno ogledate svoje stvaritve. Funkcije, kot sta odpravljanje migetanja in način LowBlue, pa poskrbita, da vaše oči med delom ne trpijo.

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za največjo učinkovitost

Jasna slika, odlična zmogljivost

  • Serija B

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Manjša utrujenosti oči s tehnologijo brez migetanja

Zaradi načina upravljanje svetlosti na zaslonih LED z osvetlitvijo ozadja nekateri uporabniki opažajo migetanje zaslona, kar utrudi oči. Philipsova tehnologija brez migetanja uporablja novo rešitev za uravnavanje svetlosti, ki omeji migetanje in je zato prijaznejša očem.

Način zmanjšanja modre svetlobe za očem prijazno učinkovitost

Raziskave kažejo, da lahko ultravijolični žarki poškodujejo oči, enako pa lahko to povzročijo tudi kratkovalovni žarki modre svetlobe iz zaslonov LED in sčasoma vplivajo na vid. Philipsov način zmanjšanja modre svetlobe, ki je bil razvit za prijetno počutje, uporablja tehnologijo pametne programske opreme za zmanjšanje škodljive kratkovalovne modre svetlobe.

Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

02/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Kvalita výrobku a jeho rozlišení obrazu

Vestavěné reproduktory a vysoké rozlišení obrazu..

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum uporabe 2020-07-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 271B8QJEB LCD monitor

Datum uporabe 2020-07-02

20/04/2023

Polska

Polska

Wszystko na wysokim poziomie

Myślałem że kupię JBL ale jak posłuchałem odrazy mnie przekonał Fidelio super.

Prednosti

Super

Slabosti

Nie

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum uporabe 2022-04-20

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Zestaw głośnikowy Soundbar SkyQuake

Datum uporabe 2022-04-20

09/08/2020

България

България

Fidelio Тонколона SkyQuake SoundBar B8/12

Много добър продукт като дизайн така и със зък самата колона свири чисто и ясно така и баса се чъва ясни и чисто

Slabosti

не можаха да ми го попрявят нити да миго зменят със същия бил стар продукт/

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum uporabe 2019-08-09

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za B8 Тонколона SkyQuake SoundBar

Datum uporabe 2019-08-09

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Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  3. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse

  5. Monitor na slikah se lahko razlikuje od dejanskega monitorja.