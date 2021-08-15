IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje
  • Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje
  • Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje
  • Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje
  • Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje
  • Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje

Izdelek ni več na voljo

Bodygroom replacement foilNadomestna mrežica

TT2000/43

4.2
| (63) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 82%
Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje
Nadomestna glava z brivno mrežico TT2000/51 za brivnike Philips Bodygroom 3000, 5000 in 7000
Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
Bodygroom Series 3000

Bodygroom Series 3000
Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG3027/05

Bodygroom series 3000

Bodygroom series 3000
Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG3017/01

Bodygroom Series 7000

Bodygroom Series 7000
Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG7025/15

Bodygroom Series 5000

Bodygroom Series 5000
Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG5021/15

Za najboljše rezultate mrežico zamenjajte vsakih 12 mesecev

Zamenljiva mrežica za prirezovanje in britje

  • Za brivnike serije BodyGroom S3000

  • Za brivnike serije BodyGroom S5000

  • Za brivnike serije BodyGroom S7000

  • Za brivnike Click&Style (S500/700)

100% vodoodporno za uporabo med prhanjem in preprosto čiščenje

100% vodoodporno za uporabo med prhanjem in preprosto čiščenje

100 % vodoodporno za preprosto uporabo in čiščenje.

Varno in z manj draženja za najudobnejšo nego telesa

Varno in z manj draženja za najudobnejšo nego telesa

Glava brivnika se ponaša s patentiranimi zaobljenimi konicami in hipoalergeno mrežico, ki ščiti kožo med britjem. Dvosmerni prirezovalniki strižejo daljše dlake, ki jih mrežica nato natančno obrije.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.2

od 5

63

Ocene

82%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

15/08/2021

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Splňuje očekávání

Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

26/01/2018

Česká republika

Česká republika

Náhradní hlavice pro skvělý strojek

Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta

11/12/2025

Magyarország

Magyarország

A termék nagyon jó

Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!

Prednosti

Kiváló termék.

Slabosti

Nincs

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki