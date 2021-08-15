2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za brivnike serije BodyGroom S3000
Za brivnike serije BodyGroom S5000
Za brivnike serije BodyGroom S7000
Za brivnike Click&Style (S500/700)
100 % vodoodporno za preprosto uporabo in čiščenje.
Glava brivnika se ponaša s patentiranimi zaobljenimi konicami in hipoalergeno mrežico, ki ščiti kožo med britjem. Dvosmerni prirezovalniki strižejo daljše dlake, ki jih mrežica nato natančno obrije.
4.2
od 5
63
Ocene
82%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Petr770
15/08/2021
Česká republika
Preverjen kupec
Splňuje očekávání
Splňuje očekávání. Používám každý druhý den na BodyGroom S5000 a funguje bez problémů.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Johnny077
26/01/2018
Česká republika
Náhradní hlavice pro skvělý strojek
Hlavice pro strojek Bodygroom, se kterým jsem velice spokojený, především s nástavcem na holení zad.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Náhradní planžeta
Opihun
11/12/2025
Magyarország
A termék nagyon jó
Nagyon szeretem , szép simára vágja a testszőrt. Csak az intim helyen mindig belevág , és vérzik . Ott csak óvatosan !!!
Prednosti
Kiváló termék.
Slabosti
Nincs
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom replacement foil TT2000/43 Csere szita