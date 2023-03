Celovita rešitev za obraz in telo s 3 pametnimi nastavki

Posebej oblikovani nastavki se popolnoma prilegajo oblinam vašega telesa in sprožijo najučinkovitejše programe za vsak predel telesa, ko so priključeni. Obraz: ploščata oblika in majhno okence z UV-filtrom. Telo: navznoter ukrivljena oblika z velikim okencem. Natančnost: navzven ukrivljena zasnova za težko dostopne predele.