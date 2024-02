Oblikovalnik brade SmartClick: 5 nastavitev dolžine za prirezovanje tridnevne bradice in tudi kratke brade. Zaobljene konice in glavnik so zasnovani tako, da preprečujejo draženje kože. Potovalna torbica: vrhunska torbica za brivnik z elegantno zasnovo bo v kovčku zavzela le malo prostora in ker ima vgrajeno odprtino za prezračevanje, se bo brivnik sušil tudi, ko ste na poti.





vrhunska torbica za brivnik z elegantno zasnovo bo v kovčku zavzela le malo prostora in ker ima vgrajeno odprtino za prezračevanje, se bo brivnik sušil tudi, ko ste na poti. Sistem SmartClean: Sistem SmartClean PLUS ob pritisku gumba očisti, namaže in napolni brivnik, zato vedno zagotavlja optimalno uporabo tako doma kot na poti.