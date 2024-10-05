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2+1 podaljšana garancija

Lumea IPL 7000 SeriesAparat IPL za odstranjevanje dlačic

SC1997/00

4.5
| (1180) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%

2 Nagrade

Odlični rezultati, ugodna cena
Za gladko kožo brez dlačic uporabljajte aparat Lumea IPL serije 7000. Tretmaji so zaradi prilagojenih nastavkov za posamezne predele telesa nežni in učinkoviti.
Poglej vse prednosti

Uživajte v gladki koži brez dlačic kar 12 mesecev*

Odlični rezultati, ugodna cena

  • 5 ročnih nastavitev intenzivnosti

  • 2 nastavka: telo, obraz

  • Aplikacija Lumea IPL

  • Uporaba s kablom

Hitri rezultati s tretmaji le na vsaka 2 tedna

Hitri rezultati s tretmaji le na vsaka 2 tedna

Začetna faza obsega 4 tretmaje le na vsaka 2 tedna, kar je pol manj kot pri drugih znamkah. Rezultate nato vzdržujte z mesečnim hitrim urejanjem.

Senzor odtenka kože in 5 nastavitev intenzivnosti

Senzor odtenka kože in 5 nastavitev intenzivnosti

Izberite eno od 5 nastavitev intenzivnosti za udobno izkušnjo. Senzor odtenka kože preprečuje, da bi tretma IPL izvajali na predelih kože, ki so pretemni za to.

Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmajih

Zelo dolg kabel za dodatno prilagodljivost pri tretmajih

Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več manevrskega prostora.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

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Nagrade

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  • Award image AWARD-612375

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.5

od 5

1180

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

05/10/2024

Slovenija

Slovenija

Učinkovit in preprost za uporabo

Aparat je preprost za uporabo in dejansko učinkuje. Tretmaji so neboleči, in če si natančen, je koža hitro gladka. Aplikacija te vodi skozi urejanje, le obveščanje o tretmajih bi lahko bilo bolj dosledno. Če želiš vse leto uživati brez dlak in nadležnega vsakodnevnega britja, je Philips Lumea idealna rešitev. Priporočam!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

05/10/2024

Slovenija

Slovenija

Odličen izdelek

Neboleč..odlicni rezultati..ob uporabi lahko istocasno gledas nadaljevanko..priporocam vsem,ki se soocajo z porašcenostjo in jim je vsakodnevno britje odvec

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

03/10/2024

Slovenija

Slovenija

Odlicne funkcije i rezultati

Proizvod je najbolji do sada sto su izumili. Jako koristan i funkcionalan u svojoj svrho

Prednosti

Da

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic

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Omejitve odgovornosti

  1. Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 tretmajih: 82 % na spodnjem delu nog

  2. Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.