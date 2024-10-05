2 leti garancije
5 ročnih nastavitev intenzivnosti
2 nastavka: telo, obraz
Aplikacija Lumea IPL
Uporaba s kablom
Začetna faza obsega 4 tretmaje le na vsaka 2 tedna, kar je pol manj kot pri drugih znamkah. Rezultate nato vzdržujte z mesečnim hitrim urejanjem.
Izberite eno od 5 nastavitev intenzivnosti za udobno izkušnjo. Senzor odtenka kože preprečuje, da bi tretma IPL izvajali na predelih kože, ki so pretemni za to.
Priročen za uporabo, saj njegov zelo dolg kabel omogoča preprost dostop in več manevrskega prostora.
Nagrade
4.5
od 5
1180
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Sabina333
05/10/2024
Slovenija
Učinkovit in preprost za uporabo
Aparat je preprost za uporabo in dejansko učinkuje. Tretmaji so neboleči, in če si natančen, je koža hitro gladka. Aplikacija te vodi skozi urejanje, le obveščanje o tretmajih bi lahko bilo bolj dosledno. Če želiš vse leto uživati brez dlak in nadležnega vsakodnevnega britja, je Philips Lumea idealna rešitev. Priporočam!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Lola1779
05/10/2024
Slovenija
Del promocije
Odličen izdelek
Neboleč..odlicni rezultati..ob uporabi lahko istocasno gledas nadaljevanko..priporocam vsem,ki se soocajo z porašcenostjo in jim je vsakodnevno britje odvec
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Sanela r
03/10/2024
Slovenija
Del promocije
Odlicne funkcije i rezultati
Proizvod je najbolji do sada sto su izumili. Jako koristan i funkcionalan u svojoj svrho
Prednosti
Da
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Lumea IPL 7000 Series SC1997/00 Aparat IPL za odstranjevanje dlačic
Povprečno zmanjšanje poraščenosti po 12 tretmajih: 82 % na spodnjem delu nog
Ob upoštevanju urnika tretmajev. Preračunano za uporabo na spodnjem delu nog, v predelu bikinija, pod pazduhami in na obrazu. Življenjska doba sijalke ne podaljšuje Philipsove 2-letne mednarodne garancije.