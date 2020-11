Prilagojen za varno in učinkovito uporabo v udobju domačega doma

Philips Lumea uporablja inovativno svetlobno tehnologijo, imenovano "intenzivna pulzna svetloba" (IPL), ki temelji na tehnologiji, ki jo uporabljajo v profesionalnih lepotnih salonih. Philips je to tehnologijo prilagodil tako, da omogoča varno in učinkovito domačo uporabo. Philips je v tesnem sodelovanju z vodilnimi dermatologi razvil revolucionaren sistem za odstranjevanje dlak. Več kot 10 let smo izvajali obsežne raziskave s prek 2000 prostovoljci.