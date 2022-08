Odkrijte naš najzmogljivejši blender

S hitrostjo motorja do 45.000 vrt/min in močjo 2000 W ter tehnologijo ProBlend Extreme blender Philips Innergizer v prah zmelje tudi najzahtevnejše sestavine, kot so gomoljasta zelenjava, oreški in semena. Tako lahko s tem mešalnikom iz celic sadja in zelenjave sprostite kar do 97 % hranilnih snovi*, ki jih bo telo lažje sprejelo. * Test s hruškami, jagodami, peso in paradižnikom je bil maja 2016 opravljen v neodvisnem laboratoriju