Sesalnika Philips SpeedPro Max in Philips SpeedPro sta lahko videti podobna, vendar se med seboj močno razlikujeta, še posebej v notranjosti. Philips SpeedPro in Philips SpeedPro Max imata različen motor, elektroniko in nastavke. Zato nastavki za Philips SpeedPro Max ne ustrezajo in/ali ne delujejo s sesalnikom Philips SpeedPro in obratno. Vsi drugi dodatki, kot sta ozki nastavek in komplet za čiščenje avtomobila, so združljivi tako s sesalnikom SpeedPro kot SpeedPro Max.