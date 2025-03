Raziščite modele s certifikatom TCO

V ponudbi monitorjev Philips so na voljo številni modeli s certifikatom TCO, ki jih odlikujejo okolju prijazna zasnova, najsodobnejša tehnologija in dolgotrajna zanesljivost. Ti izdelki ne le izpolnjujejo visoke standarde trajnosti, so tudi visoko zmogljivi, kar bodo cenili profesionalni uporabniki in okoljsko ozaveščeni potrošniki.