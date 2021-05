Najboljši način, da ugotovite, ali vaši koži bolj ustreza britje s peno ali suho britje, je osebni načrt britja. Ne glede na to, kako odkrijete najboljši način zase, je tu nekaj nasvetov, kako doseči gladko obrit videz – z mokrim ali suhim britjem – ne da bi se morali za to odreči občutku ugodja na koži.



1. Prirezovanje

Z brivnikom je koži bolj prijazno suho britje, pri katerem je tudi verjetnost za poškodbe in ureznine manjša. Mokro britje je osvežujoče in gladko, če le ne pozabite na peno za britje. Če niste prepričani glede izbire pravega načina za vas – zlasti če imate občutljivo kožo – vam bodo v pomoč naslednji nasveti.

2. Priprava kože

Če se brijete brez pene, je pomembno, da je koža pred začetkom britja primerno suha, saj lahko vlažna koža ovira gladko gibanje brivnika po obrazu. Če ste se ravno oprhali ali si umili obraz, počakajte vsaj 5 minut, da se koža popolnoma posuši.

Če ste se odločili za mokro britje, je še vedno najbolje začeti s čisto kožo, vendar ni priporočljivo, da se brijete med vročo prho ali takoj po njej, saj bo vaša koža vroča, zabuhla in preznojena, zaradi česar jo boste težko obrili. Pred začetkom britja samo nanesite nekaj pene za britje ali gela.

3. Udoben način britja

Ne glede na to, ali izberete mokro ali suho britje, senzor BeardAdapt brivnika serije 7000 preverja gostoto brade in samodejno izbere najbolj udobno nastavitev za vas. Če želite, lahko nastavitev izberete ročno, sicer pa sta brivnik in povezana aplikacija GroomTribe zasnovana tako, da za to poskrbita sama.

4. Britje s krožnimi gibi



Pri britju samo narahlo pritiskajte ob kožo (premočan pritisk povzroči večje trenje, kar lahko pomeni večjo razdraženost kože) in brivnik premikajte z majhnimi, krožnimi gibi. Na občutljivejših mestih upočasnite in si vzemite več časa zanje.



5. Zaključni potegi

Ko ste enkrat že obdelali celotno brado, je čas za gladko britje. Opravite še zaključne potege z malo več pritiska in v nasprotni smeri rasti dlačic. Tako kot prej bodite na občutljivih mestih malce bolj pozorni in previdni.



6. Težavne dlačice

Pri britju brez pene je lažje opaziti uporniške dlačice, ki so se izognile brivniku. A tudi če se brijete s peno, lahko lepo obrijete tudi težavne dlačice in težje dostopna mesta. Nežno napnite kožo, da privzdignete dlačice.



7. Zalizci

Dolžino in slog vaših zalizcev prepuščamo vašemu okusu in z nastavkom prirezovalnika ali oblikovalnika serije 7000 boste zagotovo dosegli želeni videz.

8. Po britju

Čas je za nego po britju. Privoščite si občutek sveže obrite kože z nanosom vodice ali balzama za po britju. In to je vse: pripravljeni ste na izzive novega dne.



Ne pozabite: če se redno brijete, se vaša koža lažje navadi na električni brivnik, kar pomeni, da bo tudi končni rezultat boljši. Pa še to: zelo pomembna je tudi higiena po britju. Temeljito sperite svoj brivnik z veliko mlačne vode, otresite ga in ga pustite na zraku, da se posuši.



Ali še nimate osebnega načrta britja?

Prejemajte nasvete za britje, prilagojene posebnostim vaše kože, kot so rdečina, razdraženost ali vraščene dlačice. Povezana aplikacija, razvita v sodelovanju z dermatologi, pri vsakem britju spremlja vašo tehniko in napredovanje kože.



Prenesite in seznanite aplikacijo GroomTribe s telefonom iOS in Android, da lahko začnete.

Prenesite iz Applove spletne trgovine

Prenesite iz trgovine Google Play