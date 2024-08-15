2 leti garancije
HR1922/21
QuickClean
1200 W
Izjemno velik kanal za polnjenje
S tehnologijo FiberBoost lahko z gumbom izberete želeno teksturo soka in pripravite osvežujoče čist sok ali kremast sok z do 50 % več vlakninami. Odlična kombinacija pametno upravljanih stalnih hitrosti in edinstvene zasnove s cedilom omogoča izbiro soka z več ali manj vlakninami, da lahko vsak uživa v svojem najljubšem napitku.
S poliranega cedila zelo enostavno odstranite ostanke s kuhinjsko gobico.
Novi motor je tišji in ustvarja manj tresljajev, zato je stiskanje soka tiše.
Nagrade
4.3
od 5
3
Ocene
15/08/2024
Україна
Preverjen kupec
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Preverjen kupec
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Prednosti
Дизайн, простота работы.
Slabosti
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Del promocije
Preverjen kupec
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Prednosti
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Slabosti
У соковитих яблук жмих досить вологий
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка