IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
  • Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate

Avance CollectionSokovnik

HR1922/21

4.3
| (3) Ocene

1 nagrada

Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate
S tehnologijo FiberBoost lahko z gumbom izberete želeno teksturo soka in pripravite osvežujoče čist sok ali kremast sok z do 50 % več vlakninami.
Poglej vse prednosti

Izberite do 50 % več vlaknin

Svež sok iz vlaknin, ki jih radi uživate

  • QuickClean

  • 1200 W

  • Izjemno velik kanal za polnjenje

Tehnologija FiberBoost z do 50 % več vlakninami

Tehnologija FiberBoost z do 50 % več vlakninami

S tehnologijo FiberBoost lahko z gumbom izberete želeno teksturo soka in pripravite osvežujoče čist sok ali kremast sok z do 50 % več vlakninami. Odlična kombinacija pametno upravljanih stalnih hitrosti in edinstvene zasnove s cedilom omogoča izbiro soka z več ali manj vlakninami, da lahko vsak uživa v svojem najljubšem napitku.

Cedilo za enostavno čiščenje

Cedilo za enostavno čiščenje

S poliranega cedila zelo enostavno odstranite ostanke s kuhinjsko gobico.

Tišji

Tišji

Novi motor je tišji in ustvarja manj tresljajev, zato je stiskanje soka tiše.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_AWARD-612372

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

3

Ocene

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Preverjen kupec

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Prednosti

Дизайн, простота работы.

Slabosti

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Preverjen kupec

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Prednosti

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Slabosti

У соковитих яблук жмих досить вологий

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki