2 leti garancije
Velik kanal, 70 mm
Hitro čiščenje v 90 sekundah
Enostavno sestavljanje
Do 80-odstotni iztis* omogoča, da iz sadja in zelenjave iztisnete kar največ hranilnih snovi. To je odličen počasni sokovnik za listnato zelenjavo.
Prihranite čas in hitreje iztisnite sok. Za polnjenje tega sokovnika vam ni več treba narezati večine sadja in zelenjave. Vse skupaj samo vstavite v velik kanal za polnjenje (70 mm) in si vsak dan privoščite zvrhan kozarec zdravja.
4.7
od 5
67
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mami998
18/03/2025
Slovenija
Ta sokovnik je zmagovalec!
Ta sokovnik je zmagovalec! Uporabljam ga vsak dan in res sem navdušena nad tem, kako enostavno ga je sestaviti in očistiti. S sadjem in zelenjavo se odlično spopade, sok pa je neverjetno okusen. Iskreno je preseglo vsa moja pričakovanja, 10/10.
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom
Polenta Ajda
18/03/2025
Slovenija
Zmagovalec
Top! Že dolgo sem iskala nekaj, kar ohranja vse hranilne snovi in ne povzroča preveč odpada. Ta model deluje odlično – sok je bogat in polnega okusa, brez nepotrebne pene. Poleg tega mi je všeč moderen dizajn, da dejansko lepo izpade v kuhinji.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom
MiniMemi
18/03/2025
Slovenija
Nova jutra
S tem sokovnikom sem dejansko popolnoma spremenila svoje jutranje navade. Sok je vrhunski, aparat pa zelo tih in enostaven za uporabo. Presenečena sem bil nad količino soka, ki ga iztisne iz sadja in zelenjave. Najboljši del pa je to, da je čiščenje hitro in preprosto, kar je zame ključno. Definitivno priporočam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1889/70 Sokovnik z vijačnim nastavkom
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