Prihranek energije in časa



Philips Airfryerji delujejo učinkoviteje ter vam prihranijo čas in energijo, saj lahko z njimi pripravljate slastne jedi z do 70 % manj energije in do 50 % hitreje kot v klasični pečici.*​ *Strošek energije za pripravo enih piščančjih prsi (nastavitev AF na 160 °C, brez predhodnega segrevanja) ali fileja lososa (200 °C brez predhodnega segrevanja) v primerjavi s pečico razreda A. Povprečen odstotek temelji na internih laboratorijskih meritvah pri izdelkih HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Rezultati se lahko razlikujejo glede na izdelek.