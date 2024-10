Garancija začne teči z datumom izročitve izdelka, kot je navedeno na vašem dokazilu o nakupu in poteče ob koncu obdobja, ki je navedeno spodaj. Če se katera koli napaka pojavi zaradi napak v materialu in / ali pri izdelavi proizvoda znotraj garancijskega obdobja, Philips poskrbi za brezplačne storitve servisa. Če popravilo ni mogoče ali je neekonomično, Philips lahko soglaša z zamenjavo izdelka. Philips bo ponudil zamenjavo po lastni diskretni presoji in garancija bo veljala še naprej od dneva prvotnega nakupa. Philipsova garancija velja pod pogojem, da z izdelkom ravnate primerno njegovi namembnosti ter v skladu z navodili za uporabo. Podaljšana garancija: Nekateri Philipsovi izdelki za osebno nego so upravičeni do podaljšane garancije. Poleg garancijskega obdobja, navedenega na dnu te strani, ste morda upravičeni do brezplačne podaljšane garancije, če svoj izdelek registrirate v svojem računu My Philips v 90 dneh od nakupa. Prijavite se v svoj račun My Philips in sledite navodilom za registracijo izdelka v 90 dneh od datuma nakupa, da ugotovite, ali je vaš izdelek primeren.