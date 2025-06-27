2 leti garancije
XW9463/11
XW7110/01
XC3133/01
XC8055/01
XC8057/01
XW9383/01
Primerno za vse vrste trdih tal
Odstranjuje maščobo, lepljivo umazanijo
Plastenka zadostuje za do 25 čiščenj
Združ. s sesaln. za mokro čiš. Philips
Za pravilno odmerjanje čistila je priložen pokrovček za odmerjanje. Odmerek 10 ml zadošča za 1 polno posodo za vodo, ena plastenka zadošča za 25 čiščenj.
Čistilo je primerno za bivalne prostore družin in hišnih ljubljenčkov pri predvideni uporabi
Za najbolj optimirane in profesionalne rezultate s Philipsovim aparatom za mokro čiščenje laminata, parketa, lesenih, kamnitih ali betonskih tal, ploščic, plastičnih in drugih talnih oblog
Nagrade
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
pjsen
27/06/2025
Česká republika
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta
Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu
Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Osino
22/10/2024
Česká republika
TOP prippravek na cisteni podlhy
Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)
Prednosti
kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat
Slabosti
zadne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah