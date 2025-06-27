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Čistilo za tla PhilipsPrimerno za vse vrste trdih tal

XV1792/01

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Rešitev za čiščenje tal
Čistilo za tla Philips je zasnovano za vse vrste trdih tal in učinkovito odstranjuje maščobe, madeže ter lepljivo umazanijo. Združljivo je s sesalniki Philips s funkcijo za mokro čiščenje in zagotavlja globinsko čiščenje.
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Kompatibilni izdelki
Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik AquaTrio za sesanje in pomivanje

XW9463/11

Brezžični sesalnik AquaTrio

Brezžični sesalnik AquaTrio
Brezžični sesalnik za sesanje in pomivanje serije 7000

XW7110/01

Serija 3000

Serija 3000
Brezžični sesalnik Aqua

XC3133/01

Serija 8000

Serija 8000
Brezžični sesalnik Pet

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Brezžični sesalnik

XC8057/01

Serija 9000

Serija 9000
Brezžični sesalnik za sesanje in pomivanje

XW9383/01

za vse vrste trdih tal

Rešitev za čiščenje tal

  • Primerno za vse vrste trdih tal

  • Odstranjuje maščobo, lepljivo umazanijo

  • Plastenka zadostuje za do 25 čiščenj

  • Združ. s sesaln. za mokro čiš. Philips

Koncentrirano čistilo

Za pravilno odmerjanje čistila je priložen pokrovček za odmerjanje. Odmerek 10 ml zadošča za 1 polno posodo za vodo, ena plastenka zadošča za 25 čiščenj.

Čistilo je primerno za bivalne prostore družin in hišnih ljubljenčkov

Čistilo je primerno za bivalne prostore družin in hišnih ljubljenčkov pri predvideni uporabi

Učinkovito čistilo za vse vrste trdih tal

Za najbolj optimirane in profesionalne rezultate s Philipsovim aparatom za mokro čiščenje laminata, parketa, lesenih, kamnitih ali betonskih tal, ploščic, plastičnih in drugih talnih oblog

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/06/2025

Česká republika

Česká republika

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vysta

Dobře čistí, podlaha se leskne. Obsah balení vystačí na velkou plochu

Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

22/10/2024

Česká republika

Česká republika

TOP prippravek na cisteni podlhy

Krasne cisti, prijemne voni a nepeni za mna top na vsechy podlahy :)

Prednosti

kompaktne baleni, prijemna vune, nepeni, koncentrat

Slabosti

zadne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Philips Přípravek na čistění podlah XV1792/01 Přípravek vhodný pro všechny typy pevných podlah

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