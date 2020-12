Zmogljive 50 mm pogonske enote iz neodima za širok, a natančen razpon

Vsak zvočnik je skrbno izbran, naravnan in preizkušen in zagotavlja najbolj podroben naraven zvok. 50 mm pogonske enote uporabljajo zmogljive neodimove magnete za reprodukcijo vse dinamike vaše glasbe in posredujejo dobro uravnotežene čiste nizke tone in čiste srednje in visoke frekvence.