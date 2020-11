Prilagajanje površini telesa za natančno britje

Sistem za prilagajanje linijam kože zajema in reže različno dolge dlake, tako da vam ni treba uporabiti več pripomočkov ali se kože dotikati z ostrimi robovi. Dvosmerni prirezovalniki režejo daljše dlake, ki so za natančnejše rezultate obrite z mrežico. Izjemna prilagodljivost sistema za prilagajanje linijam kože sledi vsem kotom in površinam vašega telesa, da lahko dosežete točno tak videz, kot želite.