IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje zgornje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija sprednje zgornje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju

TAW6205/10

2.4

| (5) Ocene

Vsi vaši zvoki. V vsakem prostoru.

Brezžični zvočnik je odličen že sam po sebi, a še boljši je v kombinaciji z ostalimi napravami. Povežite ga s televizorjem ali drugimi zvočniki za odličen zvok v več prostorih. Povežite ga v par za stereo zvok. Ali poglobite izkušnjo osvetlitve Ambilight Philipsovega televizorja s tem, da dodate še zvočnik.

Poglej vse prednosti

Vsi vaši zvoki. V vsakem prostoru.

  • Wi-Fi. Večprostorski zvok.

  • Združljiv z DTS Play-Fi

  • Poveže se z glasovnimi pomočniki

  • Vgrajena LED-osvetlitev

Spotify Connect. Tidal. Deezer. Na voljo imate vse.

Ne glede na to, ali pretakate vsebine direktno prek Spotify-ja ali dostopate do albumov visoke ločljivosti prek storitve Tidal, ta zvočnik zna s pomočjo aplikacije Play-Fi predvajati vse. Od glasbenih seznamov za zabavo v salonu do podcastov v pisarni, vaše najljubše vsebine bodo predvajane z bogatejšim, globljim in razločljivejšim zvokom.

Nastavitve za več prostorov prek aplikacij Philips Sound ali Play-Fi

Napajanje iz električnega omrežja. Dimenzije: 115 x 212 x 116 mm

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

2.4

od 5

5

Ocene

3
2

24/11/2020

Polska

Polska

Głośnik

Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam

Prednosti

Funkcje

Slabosti

Brak

Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum uporabe 2019-10-24

Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy

Datum uporabe 2019-10-24

16/05/2022

Česká republika

Česká republika

Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy

Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.

Prednosti

Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé

Slabosti

Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum uporabe 2022-01-16

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor

Datum uporabe 2022-01-16

03/07/2022

Slovensko

Slovensko

Hrozny zvuk

Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.

Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Datum uporabe 2022-06-03

Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor

Datum uporabe 2022-06-03

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki