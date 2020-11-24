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TAW6205/10
Vsi vaši zvoki. V vsakem prostoru.
Brezžični zvočnik je odličen že sam po sebi, a še boljši je v kombinaciji z ostalimi napravami. Povežite ga s televizorjem ali drugimi zvočniki za odličen zvok v več prostorih. Povežite ga v par za stereo zvok. Ali poglobite izkušnjo osvetlitve Ambilight Philipsovega televizorja s tem, da dodate še zvočnik.
Wi-Fi. Večprostorski zvok.
Združljiv z DTS Play-Fi
Poveže se z glasovnimi pomočniki
Vgrajena LED-osvetlitev
Ne glede na to, ali pretakate vsebine direktno prek Spotify-ja ali dostopate do albumov visoke ločljivosti prek storitve Tidal, ta zvočnik zna s pomočjo aplikacije Play-Fi predvajati vse. Od glasbenih seznamov za zabavo v salonu do podcastov v pisarni, vaše najljubše vsebine bodo predvajane z bogatejšim, globljim in razločljivejšim zvokom.
2.4
od 5
5
Ocene
24/11/2020
Polska
Głośnik
Dobrze grający głośnik posiadający wiele funkcji dodatkowych .polecam
Prednosti
Funkcje
Slabosti
Brak
Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum uporabe 2019-10-24
Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezprzewodowy głośnik domowy
Datum uporabe 2019-10-24
zoltinho
16/05/2022
Česká republika
Doporučuji, ale jak pro koho, viz mínusy
Reprák lze koupit samostatně, ale doporučuji koupit rovnou 2. Lze je spojit do stereo sestavy přes aplikaci Philips. Zvuk včetně basů je dostačující v cenové hladině odpovídající. Fajnšmekři sáhnou po dražších produktech. Když je repro vypnutý, vydává teplo, dioda svítí - měřil jsem chytrou zásuvkou a bene zanedbatelné množství energie. Více viz výhody/nevýhody. 1* ubírám za první 3 zmiňované nevýhody.
Prednosti
Design je perfektní, Ambilight v několika režimech, zvuk včetně basů, dá se připojit přes wifi i bluetooth, připojení k wifi je rychlé
Slabosti
Když jsou vyplé tak v tichu při blíkém poslechu "šumí" a někomu může vadit. I k dnešku 05/2022 se stane, že ambilight začne jasně bíle svítit a nedá se vypnout jinak, než vypnutím/zapnutím přes zásuuvku (vše ostatní funguje, jak má). Poslední nevýhoda je, že bez koupi správného soundbaru si tyto repráky nedáte do kombinace vícekanálového zvuku (5.1), k tomu je potřeba ten soundbar, který to bude řídit. Nevýhoda bokem: pro někoho může být problém to doma na wifi rozchodit - není to nevýhoda produktu, ale vaše, nechte si poradit.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum uporabe 2022-01-16
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrátový domácí reproduktor
Datum uporabe 2022-01-16
WLRS
03/07/2022
Slovensko
Hrozny zvuk
Nie som ziadny hudobny fajnsmeker ani znalec, ale za mna zvuk otrasny, reproduktor ma extremne silne basy a vlastne sa to neda nijak zmenit, ani v aplikacii, ani pri pocuvani z Philips TV. Konektivita obcas na par sekund vypadava. Prehravanie z media servra funguje az po komplikovanom manualnom naistalovani specialnej aktualizacie, na toto nema sancu bezny uzivatel prist.
Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Datum uporabe 2022-06-03
Ta ocena je bila podana za TAW6205 Bezdrôtový domáci reproduktor
Datum uporabe 2022-06-03