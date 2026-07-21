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Soundbari in pretakanje zvoka doma
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Brezžični zvočnik za uporabo v domačem okolju
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TAW6205/10
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Za iOS in Android
Podpira upravljanje izbranih modelov Philips Bluetooth zvočnikov, soundbarov, party zvočnikov, mikrosistemov, CD soundmachine naprav in prenosnih radiev.
Kratka navodila za začetek uporabe
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Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
Garancija
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