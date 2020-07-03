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  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija s čustveno ugodnostjo
  • Fotografija izdelka v uporabi
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Izdelek ni več na voljo

Originalni radio

TAVS700/10

5

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Pridih legend

Električni radio Bluetooth v pristnem slogu 50-ih let prejšnjega stoletja s sodobno zmogljivostjo. Ponaša se z lesenim ohišjem, bakrenimi gumbi in zaslonom z možnostjo zatemnitve in je popoln dodatek vsakemu prostoru. Digitalni radijski sprejemnik zagotavlja čist sprejem.

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Pridih legend

  • Bluetooth®

  • Izhodna moč 20 W

Starinsko leseno ohišje. Podrobnosti iz 50-ih let prejšnjega stoletja

Ta radio Bluetooth je poklon legendarnemu namiznemu radiu Philips Philetta 254. Leseno ohišje je prežeto s šarmom. Podrobnosti na dvojnem krmilnem gumbu in mrežici zvočnika, ki spominjajo na 50-a leta prejšnjega stoletja, vas ponesejo v čas, ko sta na radijskih valovih vladala jazz in rock and roll.

Velik in pregleden digitalni zaslon z možnostjo zatemnitve.

Velik in pregleden digitalni zaslon ure je mogoče zatemniti in tako izbrati popolno raven za svojo prostor. Ko zaide sonce, pritisnite menijski gumb za dostop in spreminjanje moči osvetlitve.

Digitalni radio DAB+ in FM s prednastavitvami

Ta retro radio se ponaša z digitalnim radijskim FM-sprejemnikom in možnostjo povezave Bluetooth za pretakanje iz mobilne naprave. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Shranite lahko do 20 priljubljenih postaj za FM in 20 priljubljenih postaj za DAB.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

čudovit izgled - Retro

kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.

Prednosti

retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio

Datum uporabe 2020-03-03

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio

Datum uporabe 2020-03-03

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Top izdelek za ljudi z nostalgijo

Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.

Prednosti

Zvok, ura, nastavitve

Slabosti

alarm

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio

Datum uporabe 2020-04-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio

Datum uporabe 2020-04-18

22/04/2020

Slovenija

Slovenija

Retro radio

Navdušen nad designom in funcionalnostjo, Hitro skeniranje radijskih postaj, predvsem DAB, kjer ni nobenih motenj ali popačenj.

Prednosti

enostaven za uporabo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio

Datum uporabe 2019-03-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio

Datum uporabe 2019-03-22

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