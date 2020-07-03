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Pridih legend
Električni radio Bluetooth v pristnem slogu 50-ih let prejšnjega stoletja s sodobno zmogljivostjo. Ponaša se z lesenim ohišjem, bakrenimi gumbi in zaslonom z možnostjo zatemnitve in je popoln dodatek vsakemu prostoru. Digitalni radijski sprejemnik zagotavlja čist sprejem.
Bluetooth®
Izhodna moč 20 W
Ta radio Bluetooth je poklon legendarnemu namiznemu radiu Philips Philetta 254. Leseno ohišje je prežeto s šarmom. Podrobnosti na dvojnem krmilnem gumbu in mrežici zvočnika, ki spominjajo na 50-a leta prejšnjega stoletja, vas ponesejo v čas, ko sta na radijskih valovih vladala jazz in rock and roll.
Velik in pregleden digitalni zaslon ure je mogoče zatemniti in tako izbrati popolno raven za svojo prostor. Ko zaide sonce, pritisnite menijski gumb za dostop in spreminjanje moči osvetlitve.
Ta retro radio se ponaša z digitalnim radijskim FM-sprejemnikom in možnostjo povezave Bluetooth za pretakanje iz mobilne naprave. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Shranite lahko do 20 priljubljenih postaj za FM in 20 priljubljenih postaj za DAB.
5.0
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
čudovit izgled - Retro
kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.
Prednosti
retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio
Datum uporabe 2020-03-03
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio
Datum uporabe 2020-03-03
monka1969
18/05/2020
Slovenija
Top izdelek za ljudi z nostalgijo
Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.
Prednosti
Zvok, ura, nastavitve
Slabosti
alarm
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio
Datum uporabe 2020-04-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio
Datum uporabe 2020-04-18
BriTis
22/04/2020
Slovenija
Retro radio
Navdušen nad designom in funcionalnostjo, Hitro skeniranje radijskih postaj, predvsem DAB, kjer ni nobenih motenj ali popačenj.
Prednosti
enostaven za uporabo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio
Datum uporabe 2019-03-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAVS700 Originalni radio
Datum uporabe 2019-03-22