Žlebičasti magnetni ušesni vstavki zagotavljajo priročno in enostavno shranjevanje

Ušesne slušalke so opremljene z žlebičastimi magnetnimi ušesnimi vstavki, ki zagotavljajo priročno in enostavno shranjevanje. Magneti so vdelani v zadnji strani ušesnih čepkov, tako da se držijo skupaj – brez zapletanja, nereda in zmede. Enostavno jih staknite s hrbtno stranjo, povežite s ploskim kablom, ki se ne prepleta, in pospravite v torbo, vedoč, da jih boste kadar koli zlahka vzeli ven.