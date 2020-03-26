2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del
Ušesna
7 ur avtonomije predvajanja
Tehnologija hitrega polnjenja hitro poskrbi za dodatno energijo, ko je baterija skoraj prazna. S samo 15 minutami polnjenja lahko uživate v 90 minutah predvajanja.
Ušesne slušalke so opremljene z žlebičastimi magnetnimi ušesnimi vstavki, ki zagotavljajo priročno in enostavno shranjevanje. Magneti so vdelani v zadnji strani ušesnih čepkov, tako da se držijo skupaj – brez zapletanja, nereda in zmede. Enostavno jih staknite s hrbtno stranjo, povežite s ploskim kablom, ki se ne prepleta, in pospravite v torbo, vedoč, da jih boste kadar koli zlahka vzeli ven.
4.7
od 5
18
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
tope
26/03/2020
Hrvatska
Jako dobar zvuk
Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom
Сериозна
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Много добър продукт
Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон
Adi.G.
18/04/2021
România
Excelent
Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!
Prednosti
sunet bun, bas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon