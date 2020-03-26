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Izdelek ni več na voljo

3000 seriesBrezžične slušalke z mikrofonom

TAUN102BK/00

4.7
| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Brezžična svoboda
Kompaktne ušesne slušalke UpBeat Bluetooth nudijo mogočen zvok za do 7 ur užitka v brezžični glasbi. Prenosna priročnost.
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Mogočen zvok.

Brezžična svoboda

  • 6 mm zv. en./akus. nepr. hrb. del

  • Ušesna

  • 7 ur avtonomije predvajanja

Udobje in pasivna protihrupna izolacija

Tehnologija hitrega polnjenja

Tehnologija hitrega polnjenja hitro poskrbi za dodatno energijo, ko je baterija skoraj prazna. S samo 15 minutami polnjenja lahko uživate v 90 minutah predvajanja.

Žlebičasti magnetni ušesni vstavki zagotavljajo priročno in enostavno shranjevanje

Ušesne slušalke so opremljene z žlebičastimi magnetnimi ušesnimi vstavki, ki zagotavljajo priročno in enostavno shranjevanje. Magneti so vdelani v zadnji strani ušesnih čepkov, tako da se držijo skupaj – brez zapletanja, nereda in zmede. Enostavno jih staknite s hrbtno stranjo, povežite s ploskim kablom, ki se ne prepleta, in pospravite v torbo, vedoč, da jih boste kadar koli zlahka vzeli ven.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

18

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

26/03/2020

Hrvatska

Hrvatska

Jako dobar zvuk

Koristim ove slušalice već nekih 6 mjeseci svakodnevno za razgovor i slušanje glazbe, jako sam zadovoljan kvalitetom zvuka, sve u svemu moja topla preporuka.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Bežične slušalice s mikrofonom

01/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Много добър продукт

Много удобни, издръжлива батерия. Относително бързо се зареждат. Чудесно съотношение цена - качество.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Безжични слушалки с микрофон

18/04/2021

România

România

Excelent

Foarte bune! Nu sunt scumpe si calitatea sunetului este foarte buna!

Prednosti

sunet bun, bas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 3000 series TAUN102BK Căşti wireless cu microfon

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