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  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
  • Ne zakuhajte.
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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke

TASH402BK/00

4.8
| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 89%
Ne zakuhajte.
Izboljšajte svoj osebni rekord s temi brezžičnimi športnimi čezušesnimi slušalkami, odpornimi na pot. Lahke in udobne slušalke se ponašajo z 20-urno avtonomijo predvajanja po enem samem polnjenju. Hladilne blazinice ušesnih školjk omogočajo, da se v pomembnih trenutkih osredotočite na rezultat.
Poglej vse prednosti

Ne glede na to, koliko vam je vroče.

Ne zakuhajte.

  • 40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Nadušesne

  • Odporno na potenje/vodotesno

20-urna avtonomija predvajanja

Te slušalke nudijo do 20 ur neprekinjenega predvajanja za brezskrben užitek med poslušanjem glasbe na poti.

40 mm zvočne enote iz neodima

Naj vas seznam predvajanja za vadbo ponese na naslednjo raven. Popolno uglašene 40 mm zvočne enote iz neodima omogočajo močne nizke tone za odlično motivacijo. Zasnova z akustično neprepustnim hrbtnim delom zagotavlja odlično pasivno protihrupno izolacijo. Glasbo lahko predvajate glasno, ne da bi motili druge.

Zračne blazinice ušesnih školjk. Enostavna odstranitev za čiščenje

Mehke, zračne blazinice ušesnih školjk so napolnjene s hladilnim gelom. Ne glede na to, kako močno se naprezate, ostanejo slušalke hladne na vaši koži. Blazinice so tudi snemljive, da je čiščenje enostavno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

26

Ocene

89%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

02/06/2020

Slovenija

Slovenija

Športne slušalke

Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.

Prednosti

Lahke in udobne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke

11/05/2020

Slovenija

Slovenija

odlične brezžične športne slušalke

Slušalke so primerne tako za športne aktivnosti zunaj, kot v dvorani. Večinoma jih uporabljam pri teku in fitnessu. Slušalke ne tiščijo, so lahkotne, zvok pa je odličen saj ni šumov. Z enim polnenjem do 20 ur predvajanja, odporne pa so tudi na vodo in pot.

Prednosti

dobro se prilegajo in ne tiščijo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke

20/04/2020

Slovenija

Slovenija

Vse za šport

Lahke naglavne slušalke za rekreacijo, super občutek dajejo hladne blazinice slušalk, enostavne za čiščenje.

Prednosti

udobne za nošenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke

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