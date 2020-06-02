2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
40-mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Nadušesne
Odporno na potenje/vodotesno
Te slušalke nudijo do 20 ur neprekinjenega predvajanja za brezskrben užitek med poslušanjem glasbe na poti.
Naj vas seznam predvajanja za vadbo ponese na naslednjo raven. Popolno uglašene 40 mm zvočne enote iz neodima omogočajo močne nizke tone za odlično motivacijo. Zasnova z akustično neprepustnim hrbtnim delom zagotavlja odlično pasivno protihrupno izolacijo. Glasbo lahko predvajate glasno, ne da bi motili druge.
Mehke, zračne blazinice ušesnih školjk so napolnjene s hladilnim gelom. Ne glede na to, kako močno se naprezate, ostanejo slušalke hladne na vaši koži. Blazinice so tudi snemljive, da je čiščenje enostavno.
4.8
od 5
26
Ocene
89%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
LukaU
02/06/2020
Slovenija
Športne slušalke
Slušalke so zelo udobne in lahko za vse športne aktivnost. Ponujajo brezično povezavo s telefonom, kar omogoča da me med vadbo ne motijo. Napolnijo se hitro in z odlično baterijo zdržijo cel dan uporabe. Všeč so mi ušesne blazinice, ki imajo hladen občutek.
Prednosti
Lahke in udobne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke
Davorin
11/05/2020
Slovenija
odlične brezžične športne slušalke
Slušalke so primerne tako za športne aktivnosti zunaj, kot v dvorani. Večinoma jih uporabljam pri teku in fitnessu. Slušalke ne tiščijo, so lahkotne, zvok pa je odličen saj ni šumov. Z enim polnenjem do 20 ur predvajanja, odporne pa so tudi na vodo in pot.
Prednosti
dobro se prilegajo in ne tiščijo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke
BriTis
20/04/2020
Slovenija
Vse za šport
Lahke naglavne slušalke za rekreacijo, super občutek dajejo hladne blazinice slušalk, enostavne za čiščenje.
Prednosti
udobne za nošenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TASH402BK Brezžične slušalke
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