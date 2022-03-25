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  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija sprednje strani izdelka
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  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija podrobnosti izdelka
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Izdelek ni več na voljo

Internetni radio

TAR8805/10

3.8

| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Še več navdušenja

Vse, kar radi poslušate, boste zlahka našli na tem Philipsovem internetnem radiu. Poleg internetnih postaj, postaj DAB+ in FM, sta na voljo še združljivost s storitvijo Spotify Connect in pretakanje prek Bluetootha. Mobilni telefon pa lahko polnite na postaji za brezžično polnjenje Qi.

Poglej vse prednosti

Še več navdušenja

  • DAB+

  • Spotify Connect

  • Bluetooth®

  • z brezžičnim polnilnikom za telefon

Internetni radio. Na tisoče postaj na dosegu roke.

Internetni radio. Na tisoče postaj na dosegu roke.

Ta internetni radio je vaša vstopnica do tisoče postaj z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše programe. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Prednastavite lahko do 20 priljubljenih internetnih postaj, postaj DAB+ ali FM.

Spotify Connect. Uporabljajte mobilno napravo, kot je daljinski upravljalnik Spotify

Spotify Connect. Uporabljajte mobilno napravo, kot je daljinski upravljalnik Spotify

Pretakate iz storitve Spotify? Ta internetni radio Bluetooth je opremljen s storitvijo Spotify Connect. Medtem ko radio pretaka najkakovostnejši signal storitve Spotify neposredno iz strežnikov te storitve, ga lahko daljinsko upravljate z mobilno napravo. Prek mobilne naprave lahko pretakate tudi iz drugih glasbenih storitev.

Postaja za brezžično polnjenje Qi. Vrata USB.

Postaja za brezžično polnjenje Qi. Vrata USB.

Na zgornji strani radia je postaja za brezžično polnjenje Qi. Za polnjenje starejših telefonov so na voljo vrata USB. Radio je opremljen z velikim, jasnim zaslonom z digitalno uro, na sprednji plošči pa so tipke.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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3.8

od 5

9

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

25/03/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Super zvuk

Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.

Prednosti

Cena a kvalita

Slabosti

Nenašel jsem

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR8805 Internetové rádio

Datum uporabe 2021-02-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR8805 Internetové rádio

Datum uporabe 2021-02-25

18/11/2022

Polska

Polska

Preverjen kupec

Ten produkt - rewelacyja!!!

Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.

Prednosti

Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów

Slabosti

Nie stwierdziłem do tej pory

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe

Datum uporabe 2021-10-18

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe

Datum uporabe 2021-10-18

23/10/2021

Polska

Polska

Wszystko działa OK

Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda

Prednosti

Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też

Slabosti

Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe

Datum uporabe 2021-09-23

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe

Datum uporabe 2021-09-23

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