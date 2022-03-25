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Vse, kar radi poslušate, boste zlahka našli na tem Philipsovem internetnem radiu. Poleg internetnih postaj, postaj DAB+ in FM, sta na voljo še združljivost s storitvijo Spotify Connect in pretakanje prek Bluetootha. Mobilni telefon pa lahko polnite na postaji za brezžično polnjenje Qi.
DAB+
Spotify Connect
Bluetooth®
z brezžičnim polnilnikom za telefon
Ta internetni radio je vaša vstopnica do tisoče postaj z vsega sveta, ki oddajajo najrazličnejše programe. Digitalni radijski sprejemnik odlikuje kristalno jasen sprejem. Prednastavite lahko do 20 priljubljenih internetnih postaj, postaj DAB+ ali FM.
Pretakate iz storitve Spotify? Ta internetni radio Bluetooth je opremljen s storitvijo Spotify Connect. Medtem ko radio pretaka najkakovostnejši signal storitve Spotify neposredno iz strežnikov te storitve, ga lahko daljinsko upravljate z mobilno napravo. Prek mobilne naprave lahko pretakate tudi iz drugih glasbenih storitev.
Na zgornji strani radia je postaja za brezžično polnjenje Qi. Za polnjenje starejših telefonov so na voljo vrata USB. Radio je opremljen z velikim, jasnim zaslonom z digitalno uro, na sprednji plošči pa so tipke.
3.8
od 5
9
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Míra z Prahy
25/03/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Super zvuk
Vše co potřebujete, podcasty, DAB, Bluetooth, internetové i klasické rádio. Přehledný displej. Budík, sleeptime. Vřele doporučuji.
Prednosti
Cena a kvalita
Slabosti
Nenašel jsem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR8805 Internetové rádio
Datum uporabe 2021-02-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR8805 Internetové rádio
Datum uporabe 2021-02-25
Dantes57
18/11/2022
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Ten produkt - rewelacyja!!!
Radio internetowe to najlepszy mój z ostatnich zakupów jakie zrobiłem. Radio to posiada zarówno możliwość słuchania radia tradycyjnego (za pomocą fal radiowych) ale również a dla mnie przede wszystkim ulubionych stacji radiowych za pomocą internetu. Ustawione w kuchni służy wszystkim domownikom w zależności od upodobań a także można ładować naładować bezprzewodowo telefon, który w pracach kuchennych jest zawsze bezpieczny i pod ręką. Instrukcja konfiguracji radia jest prosta i czytelna. Można też Radio to spełnia wszelkie moje oczekiwania! P.s. Kupiłem wcześniej radio internetowe innej marki i po kilku dniach zwróciłem bowiem nie spełniało moich oczekiwań.
Prednosti
Słuchania ulubionych stacji radiowych nawet z całego świata oraz bezprzewodowa ładowarka do telefonów
Slabosti
Nie stwierdziłem do tej pory
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe
Datum uporabe 2021-10-18
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe
Datum uporabe 2021-10-18
Jacek7
23/10/2021
Polska
Wszystko działa OK
Poprzednie recenzje bardzo mnie zniechęciły, pomimo to kupiłem radyjko, najwyżej oddam pomyślałem. A to wszystko działa jak należy, jest funkcja sleep (w wersji polskiej myląca nazwa drzemka) radia internetowe, FM, DAB+, Spotify, BT. Wszystko super. Konfiguracja wcale nie tak bardzo skomplikowana. No ale do instrukcji musiałem zajrzeć ;-). Polecam. Jedyna wada po godzinie to słaby kat widzenia nekranu. Praktycznie po 15 st. Ale to drobiazg, w końcu radia się słucha a nie ogląda
Prednosti
Radio internetowe działa super. FM, DAB+ też
Slabosti
Brakuje innego koloru; szary, srebrny, niebieski może
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe
Datum uporabe 2021-09-23
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za TAR8805 Radio internetowe
Datum uporabe 2021-09-23