Vzdržljive, trpežne in zložljive

Te slušalke so izdelane iz trpežnih in nestrupenih materialov, tako da lahko zdržijo, če jih otroci uporabljajo vsak dan. Ko jih ne uporabljajo, jih lahko plosko zložijo in preprosto pospravijo v predal. Lahko pa jih plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.